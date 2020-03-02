Какие автомобили не боятся пробега в 300 000 км и более

Американская исследовательская компания ISeeCars для того, чтобы найти долгожителей, прошедших не меньше 200 000 миль, то есть 320 000 километров, проанализировала более 15,8 млн. сделок по продаже подержанных автомобилей в 2019 году.
Стоит отметить, что список надежных машин, хотя его составители и опирались на вторичный рынок Соединенных Штатов, вполне может быть полезен и российским покупателям: некоторые модели доступны и в нашей стране. «Наиболее надежными оказались внедорожники и пикапы, — уточнил генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. — Но потребители, которые ищут автомобили других категорий, могут найти надежную машину с большим пробегом, соответствующую их потребностям».
Итак, абсолютным лидером стал внедорожник Toyota Land Cruiser: среди проданных «бэушек» этой модели «долгоиграющих» оказалось 15,7%. Этот же «вездеход» занял первое место и в сегменте полноразмерных авто SUV-класса.
Верхушку хит-парада в категории среднеразмерных «проходимцев» и паркетников занял Toyota 4Ranner с показателем в 3,9%. Среди компактных SUV первым стал кроссовер Honda CR-V (1,1%), среди полноразмерных пикапов — Toyota Tundra (2,9%), а среди небольших — Honda Ridgeline (3%). Чарты внедорожного премиума в своих сегментах возглавили Lincoln Navigator (2,6%), Acura MDX (1,6%) и BMW X3 (0,2%).
Кроме того, долгожителями были названы: большой седан Toyota Avalon (2,6%), «четырехдверка» среднего размера Honda Accord (1,8%), компактный Honda Civic (2,3%) и минивэн Honda Odyssey (2,7%), а также два гибрида — Toyota Highlander Hybrid (4,2%) и Toyota Prius (2,0%).
Кстати, еще одна американская компания J. D. Power составила свой рейтинг надежности с участием трехлетних авто, где первую позицию заняла продукция премиального корейского бренда Genesis. Прочесть о других участниках хит-парада можно в материале портала «АвтоВзгляд».