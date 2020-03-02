Какие автомобили не боятся пробега в 300 000 км и более

Фото: Toyota
В век потребления, когда даже автомобили делают так, чтобы их меняли как можно чаще, есть еще отдельные модели, которые могут продержаться от 300 000 км пробега и более. Специалисты, проанализировав рынок подержанных автомобилей, составили рейтинг самых долговечных авто в разных сегментах. Но лидером серди всех машин все же оказался внедорожник.

Американская исследовательская компания ISeeCars для того, чтобы найти долгожителей, прошедших не меньше 200 000 миль, то есть 320 000 километров, проанализировала более 15,8 млн. сделок по продаже подержанных автомобилей в 2019 году.

Стоит отметить, что список надежных машин, хотя его составители и опирались на вторичный рынок Соединенных Штатов, вполне может быть полезен и российским покупателям: некоторые модели доступны и в нашей стране. «Наиболее надежными оказались внедорожники и пикапы, — уточнил генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. — Но потребители, которые ищут автомобили других категорий, могут найти надежную машину с большим пробегом, соответствующую их потребностям».

Итак, абсолютным лидером стал внедорожник Toyota Land Cruiser: среди проданных «бэушек» этой модели «долгоиграющих» оказалось 15,7%. Этот же «вездеход» занял первое место и в сегменте полноразмерных авто SUV-класса.

На фото Toyota Land Cruiser 2013 года

Верхушку хит-парада в категории среднеразмерных «проходимцев» и паркетников занял Toyota 4Ranner с показателем в 3,9%. Среди компактных SUV первым стал кроссовер Honda CR-V (1,1%), среди полноразмерных пикапов — Toyota Tundra (2,9%), а среди небольших — Honda Ridgeline (3%). Чарты внедорожного премиума в своих сегментах возглавили Lincoln Navigator (2,6%), Acura MDX (1,6%) и BMW X3 (0,2%).

Кроме того, долгожителями были названы: большой седан Toyota Avalon (2,6%), «четырехдверка» среднего размера Honda Accord (1,8%), компактный Honda Civic (2,3%) и минивэн Honda Odyssey (2,7%), а также два гибрида — Toyota Highlander Hybrid (4,2%) и Toyota Prius (2,0%).

Кстати, еще одна американская компания J. D. Power составила свой рейтинг надежности с участием трехлетних авто, где первую позицию заняла продукция премиального корейского бренда Genesis. Прочесть о других участниках хит-парада можно в материале портала «АвтоВзгляд».

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2 марта 2020
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