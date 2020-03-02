Какие автомобили не боятся пробега в 300 000 км и более

Американская исследовательская компания ISeeCars для того, чтобы найти долгожителей, прошедших не меньше 200 000 миль, то есть 320 000 километров, проанализировала более 15,8 млн. сделок по продаже подержанных автомобилей в 2019 году.

Стоит отметить, что список надежных машин, хотя его составители и опирались на вторичный рынок Соединенных Штатов, вполне может быть полезен и российским покупателям: некоторые модели доступны и в нашей стране. «Наиболее надежными оказались внедорожники и пикапы, — уточнил генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. — Но потребители, которые ищут автомобили других категорий, могут найти надежную машину с большим пробегом, соответствующую их потребностям».

Итак, абсолютным лидером стал внедорожник Toyota Land Cruiser: среди проданных «бэушек» этой модели «долгоиграющих» оказалось 15,7%. Этот же «вездеход» занял первое место и в сегменте полноразмерных авто SUV-класса.