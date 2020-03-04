Миллион долларов: дебютировал суперкар Aston Martin без остекления и крыши

На разработку Aston Martin V12 Speedster, созданного подразделением Q, от первых чертежей до «живого» шоу-кара ушло всего около года. Создавая автомобиль, британцы вдохновлялись спортивной историей марки, а также дизайнерскими решениями в авиации.

Автомобиль построили на новой алюминиевой платформе, позаимствовавшей элементы от «тележек» DBS Superleggera и Vantage. А кузов невероятной новинки практически полностью выполнен из углеволокна. Кроме того, авто получило два отдельных кокпита для водителя и пассажира.

В движение V12 Speedster приводит 5,2-литровый 12-цилиндровый мотор с двумя нагнетателями мощностью 700 л. с. и с 753 Нм максимального крутящего момента. Вкупе с движком трудится восьмискоростной «автомат» ZF, передающий тягу на задние колеса. Спидстер способен достичь первой сотни на спидометре за 3,5 с при максимальной скорости 300 км / ч.

Эксклюзивное авто будет выпущено ограниченной партией в 88 экземпляров, собранных вручную. Уже стартовал прием заказов на суперкар, чей ценник начинается от 765 000 фунтов стерлингов. По актуальному курсу валют неприлично большая сумма приравнивается к 980 000 долларов или 64,3 млн. рублей.