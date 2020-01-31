Aston Martin DBX за 15 000 000 рублей: скудная комплектация и огрехи сборки

Чтобы вам был понятен масштаб проблемы, мощности завода Aston Martin для российского рынка могут произвести не более 6 автомобилей в месяц, то есть в год — всего 72 штуки. И это вам ни какой-нибудь ширпотреб в виде Renault Duster или Volkswagen Tiguan.
Речь идет об автомобиле ценой примерно от 14,5 миллионов рублей! Причем, дистрибьютор английской марки в России компания Avilon уверен, что средний чек по данной модели будет существенно выше:
– Покупатели подобных автомобилей предпочитают глубокую персонализацию своей покупки, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» появление новинки на нашем рынке председатель правления ГК «Авилон» Андрей Павлович. — Фактически, каждый Aston Martin создается эксклюзивно под конкретного человека и вторую такую машину вы едва ли найдете. Сами понимаете, что цена 14,5 млн. рублей — это некая заготовка, на базе которой создается по-настоящему уникальный автомобиль.
Любопытно, что презентуя новинку, исполнительный вице-президент Aston Martin и по совместительству шеф-дизайнер марки Томас Кизеле упомянул лишь две цифры, касающихся DBX.
Цифра первая: под капотом кроссовера — V-образная «восьмерка» мощностью 550 л. с.. Цифра вторая: максимальный крутящий момент движка 700 Нм (информация при каких оборотах мотор показывает свой максимум осталась за кадром).
Больше про техническую сторону авто мы не знаем абсолютно ничего. Все остальное повествование об авто звучало так: «представьте волосок, который вы заметили на столе. Вы можете пальцем ощутить его. Поэтому мы в Aston Martin, создавая DBX, уделяли особое внимание каждой мельчайшей детали…
В специальной световой камере мы смотрели, чтобы блики света на кузове автомобиля были абсолютно симметричны… Использование принципа „золотого сечения“ в дизайне DBX — новая архитектура и воплощение авантюрности в мире автомобилей. Мы добились совершенства форм. Они идеальны. Посмотрите на фотографию ракушки, созданной природой. Посмотрите на наш автомобиль. Ну разве они не прекрасны»?!
Честно говоря, куда привычнее понимать новую машину через призму ее технических характеристик, расхода топлива, стоимости владения, а не через абстрактные образы, с помощью которых продают кусок железа сумасшедшие деньги. Одним словом, поначалу московская презентация Aston Martin DBX мне показалась каким-то сюрреализмом — вроде все видно, но ничего не понятно.
Но вскоре я осознал, что если ты можешь себе позволить купить тачку от 14,5 «лямов», причем не в ипотеку на 25 лет, а вот так вот — достав сумму из кармана, то тебя совершенно не парит, сколько будет жрать горючки этот автомобиль, какой у него межсервисный пробег и сумма за ТО, во что встанет страховка и как много за 550 «кобыл» надо будет заносить ежегодно в налоговую инспекцию (к слову сказать — 82 500 рублей)… Тебе совершенно не нужна эта абсолютно никчемная информация, ведь, по сути, ты покупаешь не средство передвижения, а некий стиль жизни. Это, если хотите, не хлеб насущный на каждый день. А этакий праздничный десерт.
Впрочем, когда представилась возможность подойти к автомобиле поближе и, что называется, пощупать прекрасное пролетарскими руками, то возникло странное чувство: король-то голый! В том смысле, что зазоры между передними крыльями и бампером мало того, что не равномерные, так еще и палец в эти зазоры проходит (забавно, что и на мировой премьере в китайском Гуанчжоу производитель выкатил экземпляр с теми же проблемами). Двери закрываются хуже, чем у холодильника ЗиЛ (доводчиков на DBX замечено не было).
В общем, казалось, что машина по цене 3-комнатной квартиры должна уметь кофе в постель приносить и варить овсянку на молоке, а по факту «плюшек» в ней меньше, чем в каком-нибудь «китайце».
Думаете, это зависть во мне говорит? Не исключено. А может просто после всех этих рассказов про совершенство, идеальные формы, золотые сечения, внимание к деталям и прочее, хотелось увидеть автомобиль перфекциониста. Впрочем, давайте сделаем скидку на то, что на презентации был прототип, а не серийный автомобиль. И некие огрехи, допущенные в «черновике», вполне простительны.
Или нет?..