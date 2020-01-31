Aston Martin DBX за 15 000 000 рублей: скудная комплектация и огрехи сборки

Но вскоре я осознал, что если ты можешь себе позволить купить тачку от 14,5 «лямов», причем не в ипотеку на 25 лет, а вот так вот — достав сумму из кармана, то тебя совершенно не парит, сколько будет жрать горючки этот автомобиль, какой у него межсервисный пробег и сумма за ТО, во что встанет страховка и как много за 550 «кобыл» надо будет заносить ежегодно в налоговую инспекцию (к слову сказать — 82 500 рублей)… Тебе совершенно не нужна эта абсолютно никчемная информация, ведь, по сути, ты покупаешь не средство передвижения, а некий стиль жизни. Это, если хотите, не хлеб насущный на каждый день. А этакий праздничный десерт.

Впрочем, когда представилась возможность подойти к автомобиле поближе и, что называется, пощупать прекрасное пролетарскими руками, то возникло странное чувство: король-то голый! В том смысле, что зазоры между передними крыльями и бампером мало того, что не равномерные, так еще и палец в эти зазоры проходит (забавно, что и на мировой премьере в китайском Гуанчжоу производитель выкатил экземпляр с теми же проблемами). Двери закрываются хуже, чем у холодильника ЗиЛ (доводчиков на DBX замечено не было).

В общем, казалось, что машина по цене 3-комнатной квартиры должна уметь кофе в постель приносить и варить овсянку на молоке, а по факту «плюшек» в ней меньше, чем в каком-нибудь «китайце».

Думаете, это зависть во мне говорит? Не исключено. А может просто после всех этих рассказов про совершенство, идеальные формы, золотые сечения, внимание к деталям и прочее, хотелось увидеть автомобиль перфекциониста. Впрочем, давайте сделаем скидку на то, что на презентации был прототип, а не серийный автомобиль. И некие огрехи, допущенные в «черновике», вполне простительны.

Или нет?..