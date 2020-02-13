В России отзывают сильно подержанные BMW с бракованными подушками безопасности

Фото: kknews.cc
Баварцы инициировали в России сервисную акцию с участием автомобилей BMW 3-й серии, отданных в руки первых покупателей более 20 лет назад. Проверки показали, что некоторые «трешки» были оборудованы бракованными водительскими подушками безопасности.

В автосервисы приглашаются владельцы 1652 автомобилей BMW 3-Series, проданных с января 1998 по декабрь 2000 года. Есть вероятность, что эти машины были оборудованы айрбэгами с некондиционными газогенераторами. Последние со временем могут разгерметизироваться, что небезопасно: такой дефект грозит взрывом и травмоопасен для пассажиров и водителя.

В официальном сообщении об этом не упоминается, но можно предположить, что речь идет о подушках безопасности скандально известной фирмы Takata, которым оборудовали «баварцев» 3-й серии в те года.

Скорее всего, отзывные авто уже давно сменили своих первых хозяев, а часть их них — неоднокртно. Поэтому представители бренда вряд ли смогут найти и оповестить о проблеме актуальных владельцев. Так что действовать придется самостоятельно.

Чтобы понять, какой конкретно автомобиль необходимо отправить на ремонт, нужно найти на сайте Росстандарта раздел «Сервисы». Там в поисковую строку необходимо ввести VIN автомобиля, и система выдаст сервисные мероприятия, где участвовало авто.

Если таковые обнаружились, стоит связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. В данном случае дефектная подушка безопасности надлежит замене. Все работы и запчасти производитель предоставляет бесплатно.

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13 февраля 2020
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