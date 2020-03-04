BMW меняет шильдики на капотах и багажниках своих авто

Новая эмблема BMW, утратившая объемность, потеряла еще и черный цвет: теперь внешняя часть лого будет прозрачной, то есть на авто она получит оттенок окраски кузова. Кроме того, слегка изменилось начертание названия автостроителя, а сами буквы стали серебристыми.

Лаконичная обновка должна привлечь больше внимания молодой аудитории, а убежденным поклонникам бренда — открыть характер баварских авто с новой стороны. Свежий логотип создает впечатление невесомости и ассоциируется с новейшими технологиями, электромоторами, автопилотами и облачными сервисами, — считают его авторы.

Стоит напомнить, что ребрендинг задумал еще один автопроизводитель — компания KIA. Новый значок южнокорейской марки также впервые засветился на шоу-каре под именем Imagine by KIA. Полноценная премьера нового символа намечена на октябрь 2020 года.