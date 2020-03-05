Корейцы показали, как будет выглядеть новый Genesis G80

Пока автостроитель не раскрывал технические характеристики новинки, но можно предположить, что вместе с архитектурой от GV80 она унаследует и моторы: 2,5-литровую «турбочетверку» или V6 объемом 3,5 л, работающие вместе с восьмискоростной АКП.

Дебют нового седана был намечен на Женевский автосалон, но организаторам пришлось отменить выставку из-за эпидемии коронавируса. Так что премьеру перенесли. Она состоится в марте, точное число не названо. Ожидается, что тогда же стартуют продажи на домашнем рынке. А позднее автомобиль приедет в другие страны, в том числе и в Россию.

Напомним, что G80 первого поколения появился как Hyundai Genesis, дебютировав в 2008 году. Актуальное название модель получила в 2017-м, после того, как был создан новый бренд Genesis.