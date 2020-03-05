Корейцы показали, как будет выглядеть новый Genesis G80

Genesis G80 новой генерации, возведенный на той же «тележке», что и первый «паркетник» бренда, получил решетку радиатора пятиугольной формы Crest Grille. Но визитной карточкой свежего фирменного дизайна, воплощенного сначала в кроссовере, а теперь и в «четырехдверке», стали светодиодные полосы на передних крыльях, визуально объединяющие фары и широкие фонари. G80 слегка изменил силуэт: крыша в задней части авто стала более покатой, а угол задних стоек — меньше.
Интерьер, где главную роль играет 14,5-дюймовый экран мультимедийного комплекса, новый седан тоже перенял от SUV. Рычаг переключения передач также сменился на шайбу. А вот рулевое колесо у G80 другое.
Пока автостроитель не раскрывал технические характеристики новинки, но можно предположить, что вместе с архитектурой от GV80 она унаследует и моторы: 2,5-литровую «турбочетверку» или V6 объемом 3,5 л, работающие вместе с восьмискоростной АКП.
Дебют нового седана был намечен на Женевский автосалон, но организаторам пришлось отменить выставку из-за эпидемии коронавируса. Так что премьеру перенесли. Она состоится в марте, точное число не названо. Ожидается, что тогда же стартуют продажи на домашнем рынке. А позднее автомобиль приедет в другие страны, в том числе и в Россию.
Напомним, что G80 первого поколения появился как Hyundai Genesis, дебютировав в 2008 году. Актуальное название модель получила в 2017-м, после того, как был создан новый бренд Genesis.