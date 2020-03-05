Гаражный тюнинг: почему не стоит устанавливать в гражданское авто спортивный руль

Малый диаметр может сыграть еще одну негативную роль. Создатели автомобилей размещают шкалы приборов на панели с учетом расположения в том числе и размеров руля. Хотя, честно признаться, бывают поводы в этом усомниться. И все же, руль меньшей величины рискует перекрыть обзор «приборки». Можно с этим не согласиться, но водителю хотя бы изредка приходится бросать взгляд на спидометр.

Безопасность

Если руль недорогой и от неизвестного производителя, и его спортивным по факту и назвать нельзя, то при ДТП красивая «баранка» становится дополнительным источником травм. Здесь стоит учитывать, что большинство современных авто комплектуются травмобезопасными рулевыми колонками, складывающимися при ударе.

Спортрулем, соответствующим необходимым стандартам, получить травму при столкновении гораздо сложнее. Сама деталь сделана из аллюминия с перфорацией в местах деформации при ударе. Переходник к ней тоже сконструирован так, чтобы, складываясь, поглощать энергию удара.

Еще один существенный недостаток — в спортивном руле нет подушки безопасности. Устанавливая его, водитель попросту теряет основную защиту при столкновении. Но этот минус из перечня слабых сторон гоночной «баранки» можно смело вычеркивать в том случае, конечно, если фронтальный айрбэг для водителя конструкцией автомобиля предусмотрен не был. На нет, как говорится, и суда нет.