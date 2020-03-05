Гаражный тюнинг: почему не стоит устанавливать в гражданское авто спортивный руль

По факту, настоящим спортивным рулем можно называть только продукцию, омологированную FIA. Покупка такого «штурвала» вместе с переходником может ощутимо ударить по карману. Но у нас это понятие принято трактовать заметно шире. К спортивным «баранкам», представленным в щедром разнообразии на рынках запчастей и в интернет-магазинах, относятся и поделки без какой-либо сертификации, но с более скромным ценником.
Меньший диаметр
Гоночный руль меньше стандартного в диаметре. И если автомобиль не укомплектован гидроусилителем, то его труднее крутить, нужно прикладывать больше усилий. Так что в критической ситуации у неподготовленного водителя может просто не хватить сил быстро повернуть колеса. В данном случае речь идет не о профессиональных спортсменах и не о машинах, к которым больше подходит определение спортивного снаряда, нежели авто для городских дорог.
Малый диаметр может сыграть еще одну негативную роль. Создатели автомобилей размещают шкалы приборов на панели с учетом расположения в том числе и размеров руля. Хотя, честно признаться, бывают поводы в этом усомниться. И все же, руль меньшей величины рискует перекрыть обзор «приборки». Можно с этим не согласиться, но водителю хотя бы изредка приходится бросать взгляд на спидометр.
Безопасность
Если руль недорогой и от неизвестного производителя, и его спортивным по факту и назвать нельзя, то при ДТП красивая «баранка» становится дополнительным источником травм. Здесь стоит учитывать, что большинство современных авто комплектуются травмобезопасными рулевыми колонками, складывающимися при ударе.
Спортрулем, соответствующим необходимым стандартам, получить травму при столкновении гораздо сложнее. Сама деталь сделана из аллюминия с перфорацией в местах деформации при ударе. Переходник к ней тоже сконструирован так, чтобы, складываясь, поглощать энергию удара.
Еще один существенный недостаток — в спортивном руле нет подушки безопасности. Устанавливая его, водитель попросту теряет основную защиту при столкновении. Но этот минус из перечня слабых сторон гоночной «баранки» можно смело вычеркивать в том случае, конечно, если фронтальный айрбэг для водителя конструкцией автомобиля предусмотрен не был. На нет, как говорится, и суда нет.
Чем хорош
Есть и плюс: настоящим спортивным рулем удобно пользоваться. Он более ухватистый, обит замшей или другим нескользящим материалом. Правда, последний имеет свойство быстро истираться и терять свои ценные свойства от вспотевших рук. Так что браться за него лучше в перчатках. Кстати, гоночные «штурвалы» в основном не имеют сильных переливов в толщине обода: спортсмену слишком активно приходится работать рулем, а большие выемки и выступы могут только мешать.
На сладкое
Кстати, нельзя забывать, что если инспекторы ГИБДД поймают водителя с таким рулевым колесом, придется выложить 500 рублей штрафа, либо получить предупреждение по ст. 12.5 КоАП РФ. И о техосмотре, конечно, с этим тюнингом придется забыть.