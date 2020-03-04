Как заставить ярко светить потускневшие фары машины, не прикасаясь к их стеклам

«Старение» металла вообще и кузова автомобиля в частности — доказанное явление, от которого, увы, никак не защититься. Можно лишь немного замедлить процесс, регулярно обрабатывая верного «железного коня» различными составами и «мовилями». Благо, этому нас уже научили. А чем хуже провода и клеммы? Почему они не заслужили такого же обращения?
Со временем тонны реагентов и грязи оседают на контактах, вызывая окисление и разрушение соединений. Казалось бы, ничего нового. Клеммы на аккумуляторе-то мы регулярно чистим — портал «АвтоВзгляд» описал уже множество методов, как это сделать имея под рукой только скромный набор гаражного «самоделкина». А вот до клемм массы на фарах руки никогда и ни у кого не доходят. Видимо, дело в том, что они и на глаза особо не попадаются. Гниют тихо в недрах капота и внимания не привлекают, пока не скажут «последнее прости», моргнув фарами.
А ведь от качества соединения напрямую зависит яркость света. Мало тока — мало света. Чтобы эту дилемму решить, достаточно просто отключить массу и разъем и осмотреть клеммы: если они зеленые и страшные, то нужно чистить или менять. Самый простой и рабочий способ зачистки- воспользоваться специальной химией или найти нашу любимую коробку с пищевой содой.
Да, под раковиной. Высыпаем ложку соды на стакан кипятка и смело опускаем туда заранее отключенные и отсоединенные от автомобиля контакты. Особенно тщательно следует «пройтись» по массе, контакты которой особенно подвержены коррозии. Именно ржавчина на клеммах «черного» провода регулярно становится причиной ухудшения света фар. Особенно это распространено на отечественных автомобилях, где его крепят на плохо прокрашенный кузов. Закончив работу и тщательно просушив все провода, можно начинать сбоку. Через 15 минут мир перевернется, а свет вернется в фары.
Кстати, лучший ремонт — превентивный, поэтому в честь наступившей весны и не наступившего еще дачного сезона можно провести приятный вечер в гараже и вдумчиво прочистить, а после и обработать защитным средством все контакты. Для этих целей отлично подойдет медная смазка, особенно если она рассчитана на работу в условиях высоких температур. При покупке обратите внимание на комплектацию: для удобства в использовании потребуется тонкая трубка, которая всегда идет в комплекте к легендарной WD-40.
Долгий срок службы и надежность автомобиля во многом зависит от его владельца: качество обслуживания и регулярный контроль с обязательной диагностикой фактически гарантирует, что машина «выходит» не только обещанные производителем километры, но и еще пару раз по столько же. Абсолютное большинство поломок случаются из-за низкого уровня мастеров и нежелания автовладельца разбираться, а также в силу запущенности той или иной мелкой проблемы. И, конечно, от неправильной эксплуатации. Незнание закона не освобождает от ответственности. Прочитайте «мануал», будьте аккуратны и бережны с машиной. И она прослужит вам много лет, не зависимо от того, какой зшильдик расположен на радиаторной решетке.