Как заставить ярко светить потускневшие фары машины, не прикасаясь к их стеклам

«Старение» металла вообще и кузова автомобиля в частности — доказанное явление, от которого, увы, никак не защититься. Можно лишь немного замедлить процесс, регулярно обрабатывая верного «железного коня» различными составами и «мовилями». Благо, этому нас уже научили. А чем хуже провода и клеммы? Почему они не заслужили такого же обращения?

Со временем тонны реагентов и грязи оседают на контактах, вызывая окисление и разрушение соединений. Казалось бы, ничего нового. Клеммы на аккумуляторе-то мы регулярно чистим — портал «АвтоВзгляд» описал уже множество методов, как это сделать имея под рукой только скромный набор гаражного «самоделкина». А вот до клемм массы на фарах руки никогда и ни у кого не доходят. Видимо, дело в том, что они и на глаза особо не попадаются. Гниют тихо в недрах капота и внимания не привлекают, пока не скажут «последнее прости», моргнув фарами.

А ведь от качества соединения напрямую зависит яркость света. Мало тока — мало света. Чтобы эту дилемму решить, достаточно просто отключить массу и разъем и осмотреть клеммы: если они зеленые и страшные, то нужно чистить или менять. Самый простой и рабочий способ зачистки- воспользоваться специальной химией или найти нашу любимую коробку с пищевой содой.