Российские продажи обновленных Volkswagen Transporter и Multivan стартуют в марте

Начало продаж Volkswagen Transporter, Multivan и Caravelle версии T6.1 в России приурочили к 70-летнему юбилею легендарного Bulli T1 — родоначальника семейства Transporter и одного из первых гражданских минивэнов. Его серийное производство было запущено 8 марта 1950 года. Поэтому 8 марта 2020 вся троица, пережившая рестайлинг, прикатит к дилерам.

А вот Volkswagen California 6.1 появится на нашем рынке позднее. Напомним, новинка получила доработанную оптику и перелицованные радиаторную решетку, бамперы и крылья. А также обзавелась колесными дисками в шести новых вариантах дизайна, а также шестью свежими оттенками окраски кузова.