Российские продажи обновленных Volkswagen Transporter и Multivan стартуют в марте

Начало продаж Volkswagen Transporter, Multivan и Caravelle версии T6.1 в России приурочили к 70-летнему юбилею легендарного Bulli T1 — родоначальника семейства Transporter и одного из первых гражданских минивэнов. Его серийное производство было запущено 8 марта 1950 года. Поэтому 8 марта 2020 вся троица, пережившая рестайлинг, прикатит к дилерам.
А вот Volkswagen California 6.1 появится на нашем рынке позднее. Напомним, новинка получила доработанную оптику и перелицованные радиаторную решетку, бамперы и крылья. А также обзавелась колесными дисками в шести новых вариантах дизайна, а также шестью свежими оттенками окраски кузова.
T6.1 может похвастать электромеханическим рулевым управлением, целым букетом электронных помощников водителю, в том числе системой Park Assist, помогающей при парковке, и ассистентом, стабилизирующим положение фургона при сильном боковом ветре. Опционально покупателям доступны цифровая «приборка» Digital Cockpit и ассистент буксировки прицепов. Грузоподъемность последнего не должна превышать 2500 кг.
Тем временем немцы начали ходовые испытания Volkswagen Transporter нового поколения. Судя по шпионским фото, автомобиль довольно сильно поменяет внешность и получит гибридную силовую установку.