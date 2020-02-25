Немцы презентовали Volkswagen Caddy нового поколения

Volkswagen Caddy свежей генерации, базирующийся на «тележке» MQB, удлинил колесную базу и стал просторнее. В качестве опций новинка обзавелась доводчиками для боковых раздвижных дверей и подъемной задней, а также большой панорамной крышей, светодиодной оптикой и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Кроме того, в списке оснащения впервые появилась система бесключевого доступа и запуска мотора, а также цифровая приборная панель Digital Cockpit и мультимедийный комплекс с монитором диагональю от 6,5 до 10 дюймов, навигацией и доступом к онлайн-услугам.

Новый Caddy оснастили новыми для модели электронными помощниками, среди которых адаптивный круиз-контроль и модернизированный ассистент, мониторящий положение рук на руле, а также система помощи при маневрировании с прицепом и контроль движения в выбранной полосе.