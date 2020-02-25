Немцы презентовали Volkswagen Caddy нового поколения

Volkswagen Caddy свежей генерации, базирующийся на «тележке» MQB, удлинил колесную базу и стал просторнее. В качестве опций новинка обзавелась доводчиками для боковых раздвижных дверей и подъемной задней, а также большой панорамной крышей, светодиодной оптикой и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.
Кроме того, в списке оснащения впервые появилась система бесключевого доступа и запуска мотора, а также цифровая приборная панель Digital Cockpit и мультимедийный комплекс с монитором диагональю от 6,5 до 10 дюймов, навигацией и доступом к онлайн-услугам.
Новый Caddy оснастили новыми для модели электронными помощниками, среди которых адаптивный круиз-контроль и модернизированный ассистент, мониторящий положение рук на руле, а также система помощи при маневрировании с прицепом и контроль движения в выбранной полосе.
В моторной линейке «Кэдди» появились бензиновый двигатель мощностью 116 л. с. и турбодизельные агрегаты с отдачей в 75 и 122 силы нового поколения, соответствующие экологическому классу «Евро-6». По словам разработчиков, последние можно назвать одними из самых чистых движков на тяжелом топливе в мире.
На рынок новый немецкий «каблучок» выйдет в 2020 году. Сначала автомобиль порадует покупателей Германии, Австрии и Польши. Ближе к концу года новинка появится во Франции, Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.
Россия в этом списке первоочередных рынков не числится — модель никак нельзя назвать популярной в нашей стране. Так что в ближайшее время придется довольствоваться дореформенным автомобилем. Напомним, что россиянам сегодня предложено авто с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 110 л. с. либо со 125-сильным объемом 1,4 л., а также с дизелем на 110 или 140 «лошадей» — на выбор.