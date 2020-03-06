Названы претенденты на титул «Всемирный автомобиль года-2020»

В тройку финалистов в главной номинации «Всемирный автомобиль года» вошли компактная Mazda3, а также кроссоверы Mazda CX-30 и KIA Telluride. Кроме того, жюри выбрало по тройке лучших в четырех отдельных категориях: «Городской автомобиль», «Премиальный автомобиль», «Спортивный автомобиль» и «Авто с лучшим дизайном».

Итак, за звание первоклассной «легковушки» для города поборются электрические KIA Soul и MINI Cooper, а также субкомпактный паркетник Volkswagen T-Cross. Победителем среди премиальных машин готовятся стать пара электрокаров — Mercedes-Benz EQC и Porsche Taycan, а также Porsche 911.

Кстати, «911-й» и Taycan засветились и в тройке лучших спортивных авто, а компанию им составил Porsche 718 Spyder/Cayman GT4. На место модели с лучшим дизайном претендуют Mazda3, Peugeot 208, уже, кстати сказать, ставший лучшим по версии европейской премии «Сar of the year-2020», и опять же Porsche Taycan.

Напомним, что в выборе победителей участвует международное жюри. В его составе — 86 авторитетных журналистов из 20 стран, в том числе и из России. В прошлом году абсолютным победителем World Car of the Year стал британский электрокроссовер Jaguar I-Pace. В России его продажи стартовали в декабре 2018 года. Сегодня такой «паркетник» оценивается в 6 246 000 рублей.