В России будут продавать новейший компактный кроссовер Mazda CX-30

Речь идет о маленьком паркетнике Mazda CX-30, построенном на одной платформе с Mazda3 нового поколения. Модель дебютировала в весной 2019 года и встала в продуктовой линейке между CX-3 и CX-5. При этом ряд экспертов авторынка заявляли, что модель никогда не придет в Россию. Но, похоже, ошиблись.

В длину CX-30 достигает 4395 мм, а в ширину доходит до 1795 мм при высоте в 1540 мм и колесной базе в 2655 мм. И хотя габариты авто весьма компактны, базовый список оснащения довольно широк.

По умолчанию паркетник укомплектован передними и боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира, а также надувными шторками и коленным айрбэгом для рулевого. Имеется кондиционер, омыватель фар и боковые зеркала с электроприводом.