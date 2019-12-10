В России будут продавать новейший компактный кроссовер Mazda CX-30

Речь идет о маленьком паркетнике Mazda CX-30, построенном на одной платформе с Mazda3 нового поколения. Модель дебютировала в весной 2019 года и встала в продуктовой линейке между CX-3 и CX-5. При этом ряд экспертов авторынка заявляли, что модель никогда не придет в Россию. Но, похоже, ошиблись.
В длину CX-30 достигает 4395 мм, а в ширину доходит до 1795 мм при высоте в 1540 мм и колесной базе в 2655 мм. И хотя габариты авто весьма компактны, базовый список оснащения довольно широк.
По умолчанию паркетник укомплектован передними и боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира, а также надувными шторками и коленным айрбэгом для рулевого. Имеется кондиционер, омыватель фар и боковые зеркала с электроприводом.
Среди электронных помощников найдутся системы распределения тормозных усилий и контроля устойчивости, датчики контроля слепых зон, а также модуль автоматического вызова экстренных служб, конечно. И это только то, что указано в ОТТС.
Сердце Mazda CX-30 — двухлитровая атмосферная «четверка» мощностью 150 л. с., сочетающийся с шестиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей. Привод — передний или на все колеса.
Стоит отметить, что кроссовер для нашей страны обидели моторами. На других рынках авто продается еще и с бензиновым мотором на 2,5 л и турбированным на 2 л, а также с дизелем объемом 1,8 л. Кстати, все таки не стоит забывать о том, что ОТТС не гарантирует запуск автомобиля в продажу, а лишь делает это возможным.