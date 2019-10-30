Премиальный кроссовер на батарейках: Mercedes-Benz EQC привезут в Россию

Документ выдан на экологически чистый Mercedes-Benz EQC, выросший из концепта Generation EQ, в версии 400 4Matic. Такой автомобиль приводят в движение пара асинхронных электромоторов — по одному на каждую ось. В сумме движки выдают до 408 л. с.
Максимальная скорость ограничена гуманными 180 км/ч. А полностью заряженной батареи емкостью 80 кВт/ч хватит на 360 км пути. Первую сотню на спидометре авто разменивает за 5,1 с.
Стоит отметить, что ОТТС действителен лишь для небольшой (на первый взгляд) партии автомобилей в 150 экземпляров. Хотя, глядя на статистику российских продаж «зеленых» автомобилей, полторы сони начинают казаться довольно внушительным количеством. Так, в сентябре новыми электрокарами, по данным «Автостата», обзавелось 23 россиянина. Не густо, мягко говоря.
Напомним, компактный кроссовер, работающий на батарейках, — Mercedes-Benz EQC — дебютировал осенью прошлого года на Парижском автосалоне, став первым представителем электрического семейства марки. Автомобиль построили из GLC, сохранив габариты родителя. Автомобиль вмещает пять человек и 500 л багажа.