Премиальный кроссовер на батарейках: Mercedes-Benz EQC привезут в Россию

Документ выдан на экологически чистый Mercedes-Benz EQC, выросший из концепта Generation EQ, в версии 400 4Matic. Такой автомобиль приводят в движение пара асинхронных электромоторов — по одному на каждую ось. В сумме движки выдают до 408 л. с.

Максимальная скорость ограничена гуманными 180 км/ч. А полностью заряженной батареи емкостью 80 кВт/ч хватит на 360 км пути. Первую сотню на спидометре авто разменивает за 5,1 с.