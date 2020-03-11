Внедорожник Haval H5 приедет в Россию без дизеля

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Haval H5. Судя по документу, «проходимца» вооружат двухлитровой бензиновой «четверкой» в двух вариантах форсировки — 150 и 177 л. с. Несмотря на все ожидания, дизельного мотора автомобиль не получит.

В пару к движку, потребляющему АИ-92, определили шестиступенчатую «механику», передающую крутящий момент на все колеса. Передняя подвеска — независимая торсионная, задняя — зависимая пружинная.

В базовом списке оснащения H5 числятся: кондиционер, фронтальные подушки безопасности, парктроники и камера заднего вида. Кроме того, по умолчанию внедорожник будет оснащаться мультимедийной системой с Bluetooth-модулем.