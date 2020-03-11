Внедорожник Haval H5 приедет в Россию без дизеля

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Haval H5. Судя по документу, «проходимца» вооружат двухлитровой бензиновой «четверкой» в двух вариантах форсировки — 150 и 177 л. с. Несмотря на все ожидания, дизельного мотора автомобиль не получит.
В пару к движку, потребляющему АИ-92, определили шестиступенчатую «механику», передающую крутящий момент на все колеса. Передняя подвеска — независимая торсионная, задняя — зависимая пружинная.
В базовом списке оснащения H5 числятся: кондиционер, фронтальные подушки безопасности, парктроники и камера заднего вида. Кроме того, по умолчанию внедорожник будет оснащаться мультимедийной системой с Bluetooth-модулем.
За доплату вездеход из Поднебесной предложит датчики дождя и света, круиз-контроль и водительское кресло с электрорегулировкой. Также в качестве опций покупатель сможет получить кожаную отделку салона, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, а также рейлинги и люк в крыше.
По некоторым данным, Haval H5 дебютирует для наших соотечественников 20 апреля. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», это будет третья попытка для модели завоевать российский рынок.
Так, в 2011 году стартовали продажи авто под именем Great Wall Hover H5. Причем, как говорится, автомобиль пришелся ко двору. Но успех вынужденно оборвался в 2016-м, когда у китайского бренда начались финансовые проблемы. Потом «проходимец» вернулся как DW Hower H5, продержавшись на рынке около года. Посмотрим, чем обернется очередная экспансия.