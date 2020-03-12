АВТОВАЗ отправляет в сервисы 12 000 автомобилей из-за неисправных тормозов

Под отзывное мероприятие попали сразу 12 192 автомобилей LADA Vesta, XRAY и Largus, проданных начиная с сентября 2019 года по настоящий момент. Заводские специалисты обнаружили, что из-за некондиционных обратных клапанов вакуумного усилителя тормозов может создаваться недостаточное разряжение. А это приведет к снижению усилия на тормозных механизмах.

Представители АВТОВАЗа оповестят владельцев бракованных машин о проблеме и пригласят в автосервисы для замены неисправной детали. Все запчасти и работы, связанные с отзывом, автостроитель предоставит бесплатно.

Кстати, боле оперативно узнать, подпадет ли конкретное авто под акцию, можно на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт». В разделе «Сервисы» имеется строка интерактивного поиска по VIN-номеру.