АВТОВАЗ отправляет в сервисы 12 000 автомобилей из-за неисправных тормозов

Фото: LADA
В начале марта стало известно, что АВТОВАЗ отзывает более 10 000 автомобилей LADA из-за серьезного дефекта в тормозной системе. Но лишь сейчас сообщение о сервисной кампании появилось на сайте Росстандарта, причем проблема обрела более солидный масштаб.

Под отзывное мероприятие попали сразу 12 192 автомобилей LADA Vesta, XRAY и Largus, проданных начиная с сентября 2019 года по настоящий момент. Заводские специалисты обнаружили, что из-за некондиционных обратных клапанов вакуумного усилителя тормозов может создаваться недостаточное разряжение. А это приведет к снижению усилия на тормозных механизмах.

Представители АВТОВАЗа оповестят владельцев бракованных машин о проблеме и пригласят в автосервисы для замены неисправной детали. Все запчасти и работы, связанные с отзывом, автостроитель предоставит бесплатно.

Кстати, боле оперативно узнать, подпадет ли конкретное авто под акцию, можно на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт». В разделе «Сервисы» имеется строка интерактивного поиска по VIN-номеру.

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12 марта 2020
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