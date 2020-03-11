АВТОВАЗ собирается поднять цены на свои автомобили

Фото: LADA
Ситуация на рынке валют для российского рубля сейчас складывается не самая лучшая. На этом фоне АВТОВАЗ — один из наиболее локализованных производителей в нашей стране — рассматривает вероятность повышения цен на свои автомобили. Но, как выяснил портал «АвтоВЗгляд», пока только чисто теоретически.

Резкое снижение цен на нефть привело к тому, что курс рубля сильно упал, перешагнув минимальную планку 2016 года. Из-за чего подскочили цены на некоторые комплектующие машин LADA и сырье, чей прайс напрямую зависит от стоимости американского доллара или евро.

«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АВТОВАЗа в частности. — прокомментировал обстановку порталу "АвтоВзгляд» официальный представитель производителя Сергей Ильинский. — Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию'.

На какую сумму Волжский завод собирается поднять цены, пока не называются, так же как не уточняются и сроки переоценки.

Между тем, российские СМИ растиражировали известие о том, что депутат Госдумы Михаил Емельянов призвал тольяттинского автостроителя не повышать цены на авто, аргументировав просьбу тем, что автомобили LADA покупают в основном наши соотечественники со скромным заработком. И усложнять им жизнь в данной ситуации неуместно.

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11 марта 2020
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