АВТОВАЗ собирается поднять цены на свои автомобили

Резкое снижение цен на нефть привело к тому, что курс рубля сильно упал, перешагнув минимальную планку 2016 года. Из-за чего подскочили цены на некоторые комплектующие машин LADA и сырье, чей прайс напрямую зависит от стоимости американского доллара или евро.

«Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АВТОВАЗа в частности. — прокомментировал обстановку порталу "АвтоВзгляд» официальный представитель производителя Сергей Ильинский. — Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию'.

На какую сумму Волжский завод собирается поднять цены, пока не называются, так же как не уточняются и сроки переоценки.

Между тем, российские СМИ растиражировали известие о том, что депутат Госдумы Михаил Емельянов призвал тольяттинского автостроителя не повышать цены на авто, аргументировав просьбу тем, что автомобили LADA покупают в основном наши соотечественники со скромным заработком. И усложнять им жизнь в данной ситуации неуместно.