Немцы анонсировали пикап Volkswagen Amarok нового поколения

Фото: Volkswagen
Немцы показали эскизы пикапа Volkswagen Amarok свежего поколения. Автомобиль станет первой моделью бренда, разработанной вместе с компанией Ford. Но в ближайшее время новый грузовой внедорожник ждать не стоит.

На ежегодной конференции для СМИ автостроитель из Вольфсбурга продемонстрировал, как будет выглядеть Volkswagen Amarok второй по счету генерации. Автомобиль породнится с новым Ford Ranger, позаимствовав у «американца» платформу и, вероятно, основные узлы, агрегаты и системы активной безопасности.

Напомним, в марте 2019 года два бренда заключили контракт, договорившись о совместной работе над следующим «Амароком». Кроме того, как сообщал портал «АвтоВзгляд», компании решили вместе трудиться над технологиями автономного вождения.

Стоит отметить, что на рисунке представлен пикап с огромными колесами, невероятно задранными колесными арками и «раздутым» капотом. Предположим, реальный автомобиль будет выглядеть скромнее. Как показывает практика, на эскизах художники преувеличивают некоторые черты авто, чтобы сделать его привлекательнее, мощнее и агрессивнее.

По непроверенным данным, второй Volkswagen Amarok предстанет перед публикой не раньше, чем в 2022 году.

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17 марта 2020
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