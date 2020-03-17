Немцы анонсировали пикап Volkswagen Amarok нового поколения

На ежегодной конференции для СМИ автостроитель из Вольфсбурга продемонстрировал, как будет выглядеть Volkswagen Amarok второй по счету генерации. Автомобиль породнится с новым Ford Ranger, позаимствовав у «американца» платформу и, вероятно, основные узлы, агрегаты и системы активной безопасности.
Напомним, в марте 2019 года два бренда заключили контракт, договорившись о совместной работе над следующим «Амароком». Кроме того, как сообщал портал «АвтоВзгляд», компании решили вместе трудиться над технологиями автономного вождения.
Стоит отметить, что на рисунке представлен пикап с огромными колесами, невероятно задранными колесными арками и «раздутым» капотом. Предположим, реальный автомобиль будет выглядеть скромнее. Как показывает практика, на эскизах художники преувеличивают некоторые черты авто, чтобы сделать его привлекательнее, мощнее и агрессивнее.
По непроверенным данным, второй Volkswagen Amarok предстанет перед публикой не раньше, чем в 2022 году.