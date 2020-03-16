Volkswagen открестился от новейшего кроссовера для России

Представленный в марте 2018-го в качестве шоу-кара под названием Powerful Family SUV, новейший кроссовер Volkswagen Tharu в этом же году вышел на китайский рынок. А в мае 2019 года просочилась инсайдерская информация, что новинка готовится на рынки Америки и России.

Причем автомобиль получит более короткую базу, нежели «поднебесный» вариант. Для заокеанских потребителей автомобиль назовут Volkswagen Tarek, а россиянам уготовили авто, названный, как и модель из КНР.