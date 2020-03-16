Volkswagen открестился от новейшего кроссовера для России

Представленный в марте 2018-го в качестве шоу-кара под названием Powerful Family SUV, новейший кроссовер Volkswagen Tharu в этом же году вышел на китайский рынок. А в мае 2019 года просочилась инсайдерская информация, что новинка готовится на рынки Америки и России.
Причем автомобиль получит более короткую базу, нежели «поднебесный» вариант. Для заокеанских потребителей автомобиль назовут Volkswagen Tarek, а россиянам уготовили авто, названный, как и модель из КНР.
Из этих же источников стало известно, что старт производства Tharu, представляющего собой перелицованный Skoda Karoq, намечен на 2020 год, сборку наладят на нижегородских мощностях «Группы ГАЗ». А на днях мексиканское издание Motorpasion опубликовало ряд фото вышедшей на ходовые испытания новинки, не закутанной в камуфляж.
Но появится ли у нас в ближайшее время кроссовер, все же под большим вопросом. В российском офисе марки Volkswagen эту информацию не подтвердили, назвав ее не более, чем слухами.