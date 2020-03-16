Volkswagen открестился от новейшего кроссовера для России

Фото: autohome.com.cn
В Сети всплыл блок снимков совершенно нового кроссовера Volkswagen без камуфляжа. Ожидается, что модель, предназначенная для рынков Южной Америки и России, получит бюджетный ценник и дебютирует в 2020 году. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это не совсем так.

Представленный в марте 2018-го в качестве шоу-кара под названием Powerful Family SUV, новейший кроссовер Volkswagen Tharu в этом же году вышел на китайский рынок. А в мае 2019 года просочилась инсайдерская информация, что новинка готовится на рынки Америки и России.

Причем автомобиль получит более короткую базу, нежели «поднебесный» вариант. Для заокеанских потребителей автомобиль назовут Volkswagen Tarek, а россиянам уготовили авто, названный, как и модель из КНР.

  • Фото: motorpasion.com.mx
  • Фото: motorpasion.com.mx

Из этих же источников стало известно, что старт производства Tharu, представляющего собой перелицованный Skoda Karoq, намечен на 2020 год, сборку наладят на нижегородских мощностях «Группы ГАЗ». А на днях мексиканское издание Motorpasion опубликовало ряд фото вышедшей на ходовые испытания новинки, не закутанной в камуфляж.

Но появится ли у нас в ближайшее время кроссовер, все же под большим вопросом. В российском офисе марки Volkswagen эту информацию не подтвердили, назвав ее не более, чем слухами.

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16 марта 2020
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