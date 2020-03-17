Как вернуть оплаченный с 50-процентной скидкой штраф ГИБДД, если заплатил по ошибке

В России уже несколько лет действует схема, которая позволяет водителям экономить на оплате штрафов с одной стороны, и обеспечивает высокую собираемость этих денег в казну — с другой. В просторечии он называется «50-процентная скидка».
Механизм прост. Когда автовладелец получает «письмо счастья» или электронное уведомление о вынесении в его отношении постановления о наложении штрафа, он имеет возможность либо обжаловать его в 10-суточный срок, если не согласен с наказанием, либо заплатить государству половину этой суммы в течении 20 дней, когда он непротив наказания. По истечении этого срока придется «отслюнявить» в казну уже полную сумму взыскания.
Разумеется, «ополовинить» ее можно лишь за «легкие» нарушения ПДД. В случае «пьянки за рулем», виновности в аварии с пострадавшими, повторных «встречке», езды «на красный», превышения скорости больше чем на 40 км/ч, 50-процентная «скидка» не действует.
На первый взгляд, все логично. Раз водитель предпочел воспользоваться механизмом «дисконта» штрафа, значит он не стал обжаловать наказание в 10-дневный срок, то есть согласился со своей виной. И в случае чего, даже если выяснится, что постановление вынесено несправедливо, вернуть уже перечисленные в казну денежки вроде как невозможно. На самом деле, это заблуждение.
В законе по этому поводу никаких запретов не предусмотрено и оплата взыскания в любой срок и в любом объеме не является препятствием для обжалования постановления, наложенного сотрудником ГИБДД.
Причем, не важно, как именно оно было оформлено: с помощью камеры автоматической фиксации или сотрудником ДПС. Иначе как быть, например, автовладельцу, который машинально оплатил чужой штраф (пусть и с 50-процентным «дисконтом»), ошибочно оформленный на его авто по материалам автоматической фиксации? Или когда впоследствии удалось в суде оспорить правомочность взыскания, наложенного сотрудником ГИБДД прямо на дороге?
Чтобы вернуть штрафные деньги, нужно написать заявление в орган ГИБДД, оформивший неправильное постановление. В нем должны быть указаны: должностное лицо, которому направляется заявление, ФИО и адрес автора, требование возврата уплаченной суммы штрафа, данные постановления, которым был наложен штраф, реквизиты документа, подтверждающего его уплату, основание для возврата денег, реквизиты банковского счета, куда следует их перечислить. Ну и дата-подпись, разумеется.
Далее следует отправится в отделение ГИБДД, имея на руках это заявление, паспорт, квитанцию об оплате штрафа и документ, подтверждающий его ошибочность, например — решение суда. После предоставления их в полицию, деньги должны будут вернуться на ваш счет в течении 30 дней.