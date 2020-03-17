Как вернуть оплаченный с 50-процентной скидкой штраф ГИБДД, если заплатил по ошибке

В России уже несколько лет действует схема, которая позволяет водителям экономить на оплате штрафов с одной стороны, и обеспечивает высокую собираемость этих денег в казну — с другой. В просторечии он называется «50-процентная скидка».

Механизм прост. Когда автовладелец получает «письмо счастья» или электронное уведомление о вынесении в его отношении постановления о наложении штрафа, он имеет возможность либо обжаловать его в 10-суточный срок, если не согласен с наказанием, либо заплатить государству половину этой суммы в течении 20 дней, когда он непротив наказания. По истечении этого срока придется «отслюнявить» в казну уже полную сумму взыскания.

Разумеется, «ополовинить» ее можно лишь за «легкие» нарушения ПДД. В случае «пьянки за рулем», виновности в аварии с пострадавшими, повторных «встречке», езды «на красный», превышения скорости больше чем на 40 км/ч, 50-процентная «скидка» не действует.

На первый взгляд, все логично. Раз водитель предпочел воспользоваться механизмом «дисконта» штрафа, значит он не стал обжаловать наказание в 10-дневный срок, то есть согласился со своей виной. И в случае чего, даже если выяснится, что постановление вынесено несправедливо, вернуть уже перечисленные в казну денежки вроде как невозможно. На самом деле, это заблуждение.