Volkswagen Amarok для России вооружили мощным V6

Фото: Volkswagen
В России стартовали продажи пикапа Volkswagen Amarok с трехлитровым дизелем увеличенной мощности. Обновленный грузовичок доступен в двух комплектациях — Aventura и Highline. Какой ценник повесили немцы на новинку рынка, уточнил портал «АвтоВзгляд».

Инженеры из Вольфсбурга форсировали для россиян V6 TDI, стоящий на вооружении Volkswagen Amarok, до 258 «лошадей», увеличив также до 580 Нм и максимальный крутящий момент. Для агрегата доступна функция Overboost, позволяющая кратковременно повышать его мощность на дополнительные 13,6 л. с. Так же как и «шестерка» с меньшей отдачей, новинка трудится вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода 4MOTION.

Повторимся, что 258-сильный мотор предложен для Volkswagen Amarok в двух наиболее богатых комплектациях, отличающихся светодиодными ходовыми огнями, хромированным задним бампером и информационно-развлекательным комплексом с тачскрином и камерой заднего вида. Ценник на грузовой внедорожник с таким движком стартует от 3 474 900 рублей.

Напомним, Amarok также предложен с трехлитровым V6 мощностью 224 л. с. (500 Нм крутящего момента). Кроме того, в арсенале пикапа есть еще 140-сильный дизель на 2 л, работающий вместе с шестиступенчатой «механикой», и движок того же объема, развивающий до 180 сил. Последний сочетается как с МКП, так и с «автоматом» о восьми скоростях. Для сравнения: базовый прайс стартует с отметки 2 500 500 рублей.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, внедорожник, дизельное топливо, пикапы, коммерческий транспорт
10 октября 2019
329