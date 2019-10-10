Volkswagen Amarok для России вооружили мощным V6

Инженеры из Вольфсбурга форсировали для россиян V6 TDI, стоящий на вооружении Volkswagen Amarok, до 258 «лошадей», увеличив также до 580 Нм и максимальный крутящий момент. Для агрегата доступна функция Overboost, позволяющая кратковременно повышать его мощность на дополнительные 13,6 л. с. Так же как и «шестерка» с меньшей отдачей, новинка трудится вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой постоянного полного привода 4MOTION.

Повторимся, что 258-сильный мотор предложен для Volkswagen Amarok в двух наиболее богатых комплектациях, отличающихся светодиодными ходовыми огнями, хромированным задним бампером и информационно-развлекательным комплексом с тачскрином и камерой заднего вида. Ценник на грузовой внедорожник с таким движком стартует от 3 474 900 рублей.

Напомним, Amarok также предложен с трехлитровым V6 мощностью 224 л. с. (500 Нм крутящего момента). Кроме того, в арсенале пикапа есть еще 140-сильный дизель на 2 л, работающий вместе с шестиступенчатой «механикой», и движок того же объема, развивающий до 180 сил. Последний сочетается как с МКП, так и с «автоматом» о восьми скоростях. Для сравнения: базовый прайс стартует с отметки 2 500 500 рублей.