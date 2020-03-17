В России стартовали продажи «горячего» Audi S8

Сердце представительской «четырехдверки» Audi S8 четвертого поколения — четырехлитровый V8 мощностью 571 л. с. и 800 Нм максимального крутящего момента. Мотор, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, трудится вкупе с восьмискоростным «автоматом» и полным приводом quattro.
Мотор помогает достигать первой сотни на спидометре за 3,8 с при максимальной скорости, ограниченной 250 км/ч. Кстати, дополнительный литий-ионный аккумулятор позволяет авто двигаться накатом с выключенным двигателем и быстрее запускать силовой агрегат при работе системы «старт-стоп».
Комфортный и динамичный S8 укомплектован активной подвеской, умеющей приподнимать или опускать каждое колесо по отдельности. Такая система снижает продольный или поперечный крены.
Седан оснастили карбон-керамическими тормозами, комплексом активного шумоподавления, звукоизолирующими стеклами и 20-дюймовыми колесными дисками, а также выпускной системой с четырьмя сдвоенными патрубками. В салоне появились передние кресла с индивидуальными настройками, электроприводом и подогревом. Ценник на новинку начинается от 10 290 000 рублей.
Между тем, наших соотечественников в скором времени ждет более скромная новинка премиального бренда — хетчбэк Audi A3 Sportback. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», «пятидверка» после виртуальной премьеры, заменившей «живой» дебют на отмененном из-за коронавируса Женевском мотор-шоу, взяла курс на российский рынок. Авто прикатит к нам в четвертом квартале 2020 года.