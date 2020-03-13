Зачем на спидометрах машин имеются красные риски

При ближайшем сравнении легко заметить, что на иномарках красным выделены скорость в 30 км/ч и 50 км/ч, а на отечественном внедорожнике засечки совпадают с рисками 60 км/ч и 80 км/ч. Для первых это сделано согласно европейским Правилам дорожного движения в качестве напоминания водителям о скоростных ограничениях, действующих в Евросоюзе. В районе учебных заведений там можно ехать со скоростью до 30 км/ч., а в населенных пунктах — не более 50 км/ч.

В случае с «УАЗом» все то же самое, но с единственной оговоркой — согласно спидометру внедорожника, в городе рекомендуется ехать не быстрее 60 км/ч. Однако наши ПДД нередко ограничивают движение траснпорта в населенных пунктах на отметках 40—50 км/ч. Впрочем, Правила у нас меняются чаще, чем происходит обновление модельной линейки УАЗа. А потому на Ульяновском заводе сиюминутно и по чиновьичей прихоти никто менять спидометры не собирается. Оно и правильно: вдруг передумают и все вернут обратно.