Зачем на спидометрах машин имеются красные риски

Фото avtovzglyad.ru
Наверняка, многие водители замечали на спидометрах своих автомобилей странные красные риски. Но для чего они предназначены, знают немногие. А между тем, их рисовали даже на старой отечественной «классике». И те, кто ездил на «копейках» с прямоугольным спидометром, и на «пятерках» с круглым — помнят о них. Правда, в советских автомобилях их наносили по несколько другой причине, чем на современных отечественных машинах и иномарках. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, для чего эти метки нужны сегодня.
Если взглянуть на спидометры «Жигулей», то на них можно обнаружить три красных засечки. Размещались они перед отметкой 40 км/ч, немного за отметкой 60 км/ч и перед отметкой 100 км/ч. Правда, такую странную разметку имели не все модели, а только лишь ВАЗ-2101 с прямоугольным спидометром, ВАЗ-2105, определенные модификации ВАЗ-2108 и некоторые другие модели. Связанно это было с тем, что эти авто не имели тахометра, по которому бы водитель мог определять обороты двигателя и контролировать момент переключения передач. Таким образом, красные риски на спидометре обозначали максимальную скорость, на которой можно ехать на первой, второй и третьей передачах.

В современных иномарках и отечественных автомобилях так же есть такие засечки. Однако их расположение и количество не совпадает с «классикой». Мало того, риски, например на Hyundai Elantra, Hyundai Creta, KIA Rio, Volkswagen Polo и Touareg или ранних «японцах» совершенно не совпадают с рисками, нанесенными на спидометр того же UAZ Patriot. Их рисуют даже на спидометрах автомобилей с автоматической коробкой передач. К тому же сегодня они могут быть не только красного цвета, а например, голубого, как на Volkswagen Tiguan.

Hyundai Tucson
Фото avtovzglyad.ru

При ближайшем сравнении легко заметить, что на иномарках красным выделены скорость в 30 км/ч и 50 км/ч, а на отечественном внедорожнике засечки совпадают с рисками 60 км/ч и 80 км/ч. Для первых это сделано согласно европейским Правилам дорожного движения в качестве напоминания водителям о скоростных ограничениях, действующих в Евросоюзе. В районе учебных заведений там можно ехать со скоростью до 30 км/ч., а в населенных пунктах — не более 50 км/ч.

В случае с «УАЗом» все то же самое, но с единственной оговоркой — согласно спидометру внедорожника, в городе рекомендуется ехать не быстрее 60 км/ч. Однако наши ПДД нередко ограничивают движение траснпорта в населенных пунктах на отметках 40—50 км/ч. Впрочем, Правила у нас меняются чаще, чем происходит обновление модельной линейки УАЗа. А потому на Ульяновском заводе сиюминутно и по чиновьичей прихоти никто менять спидометры не собирается. Оно и правильно: вдруг передумают и все вернут обратно.

превышение скорости, ПДД, безопасность дорожного движения
13 марта 2020
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