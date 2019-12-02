Сплошное «надувательство»: почему пневмоподвеска авто выходит из строя раньше времени

Нельзя отрицать, что пневмоподвеска — крайне удобная штука, позволяющая регулировать клиренс в зависимости от дорожного покрытия. Причем в некоторых продвинутых авто система умеет делать это как автоматически, так и в ручном режиме. Правда, ремонт пневматики влетает в копеечку, да и ломается она определенно чаще пружин.
В пневматической системе подвески можно выделить четыре основных слабых места. Правда, здесь стоит обмолвиться, что при правильной эксплуатации и должном уходе «пневма» будет жить достаточно долго. Хотя бывают случаи, когда навороченная подвеска ломается по независящим от владельца причинам — просто из-за конструктивных особенностей авто.
Выход из строя пневмобаллона
В пневмобаллоны попадает грязь после «покатушек» по реальному бездорожью, несмотря на пыльники. В итоге стенки баллона изнашиваются раньше времени и могут прохудиться. Пробить изношенные баллоны вполне может и лед. Как же он туда попадает?
Проще простого: замерзает вода, просочившаяся в систему во время мойки зимой, либо попавшая сюда из луж во время переходных температур.
Чтобы избежать таких разрушений, или хотя бы снизить возможность их появления, после езды по жиже из воды и грязи стоит заехать в «автобаню» или самостоятельно пройтись по элементам подвески из мойки высокого давления. Если же автомобиль помыли зимой, то лучше попросить продуть баллоны воздухом под давлением. А при нуле постараться не оставлять подвеску в крайних положениях.
Поломка компрессора
Основная причина поломки компрессора — несвоевременная замена его фильтра, не совпадающая с рекомендациями производителя. Фильтр забивается и перестает в полной мере очищать воздух, поступающий в систему. Из-за этого в сам компрессор попадает грязь и песок, действующие, как абразив. Он изнашивает поршневую группу. Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на устройство, которое, в конце концов, выходит из строя. Здесь выход прост: менять вовремя фильтр.
Проблема с магистралями
Трубочки пневмоустройства активно изнашиваются из-за агрессивной внешней среды. А проще говоря, из-за реагентов, килотоннами высыпаемых и выливаемых на заснеженные российские улицы. Именно химические растворы, предназначенные для того, чтобы избавить автомобилистов от гололедицы, сокращают сроки службы некоторых автомобильных комплектующих — в том числе ускоряют поломку «пневмы».
Дабы избежать вышеупомянутых проблем, стоило бы заменить едкий реагент в борьбе со льдом на асфальте на что-то более гуманное. Но здесь водители ничего не решают. Поэтому лучше почаще мыть машину. И продувать баллоны, конечно.
«Глюки» в электронике
Чаще всего проблемы с электроникой, отражающиеся на работе пневмоподвески, случаются у возрастных внедорожников одной известной британской марки. Например, когда отгнивает один маленький проводок, подающий питание на датчик положения педали тормоза.
Благодаря этому дефекту, система подвески переходит в аварийный режим, и машина «падает на пузо». Здесь предотвратить проблему невозможно. Она кроется исключительно в конструктивных особенностях автомобиля.