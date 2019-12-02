Сплошное «надувательство»: почему пневмоподвеска авто выходит из строя раньше времени

Нельзя отрицать, что пневмоподвеска — крайне удобная штука, позволяющая регулировать клиренс в зависимости от дорожного покрытия. Причем в некоторых продвинутых авто система умеет делать это как автоматически, так и в ручном режиме. Правда, ремонт пневматики влетает в копеечку, да и ломается она определенно чаще пружин.

В пневматической системе подвески можно выделить четыре основных слабых места. Правда, здесь стоит обмолвиться, что при правильной эксплуатации и должном уходе «пневма» будет жить достаточно долго. Хотя бывают случаи, когда навороченная подвеска ломается по независящим от владельца причинам — просто из-за конструктивных особенностей авто.

Выход из строя пневмобаллона

В пневмобаллоны попадает грязь после «покатушек» по реальному бездорожью, несмотря на пыльники. В итоге стенки баллона изнашиваются раньше времени и могут прохудиться. Пробить изношенные баллоны вполне может и лед. Как же он туда попадает?