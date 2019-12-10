Suzuki привезет в Россию маленький кроссовер

О том, что Suzuki Ignis действительно может скоро появится у отечественных дилеров марки говорит, во-первых, тот факт, что на страничке компании в соцсетях появился опрос, обращенный к фанатам бренда: приживется ли у нас компактная модель. Большинство мнений свелось к тому, что все зависит лишь от цены. Во-вторых, еще летом в интервью порталу «АвтоВзгляд» операционный директор Suzuki Motor Rus Ирина Зеленцова рассказала, что российское представительство ведет активные переговоры с центральным офисом, дабы Ignis пополнил российскую модельную линейку марки.

Напомним, Suzuki Ignis совместной разработки c GM начали собирать в 2001 году. В 2016-м модель вышла на домашнем рынке в третьем поколении, вооруженная 1,2-литровым мотором мощностью 88 л. с. В длину авто с дорожным просветом в 180 мм достигает 2,7 м.