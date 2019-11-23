Что должно быть в баке мотоцикла при его консервации

О таких общепринятых вещах, как чистый внешний вид и достойные условия зимнего хранения байка разглагольствовать не нужно — эти правила не обсуждаются и, как говорится, выполняются по умолчанию. Очевидно, что любая мототехника перед отправкой на вынужденный простой должна быть помыта, высушена и обслужена. Что касается условий длительного содержания, то такая распространенная рекомендация, как «хранить в сухом прохладном месте» в полной мере относится и к мотоциклу.
Однако перед тем, как вы решите окончательно упрятать «двухколесного» коня в гараж и заняться его консервацией, эксперты настоятельно советуют позаботиться о специализированной мотохимии, тем более что сегодня подобные препараты предлагают многие фирмы. А коль скоро с химией все уже решено, то начать консервацию следует с топливной системы, а конкретнее — с бака.
Чтобы он не стал источником коррозии всей топливной системы, первым делом едем на АЗС и заправляемся «под пробку». Отсутствие пустого пространства внутри бака исключит образование в нем водяного конденсата.
Второй момент касается горючего, которым заправлен бак. Помните, что бензин имеет ограниченный срок годности. При длительном хранении он окисляется и даёт отложения в топливной системе. Чтобы исключить их воздействие на узлы и агрегаты, сразу после заправки добавляем в бак присадку для очистки топливной системы и клапанов: например, Ventil Sauber от компании Liqui Moly. Она позволит нейтрализовать нагары, возникающие при хранении. К тому же, пока вы едете от заправки до гаража, присадка успеет основательно почистить клапаны и камеру сгорания.
Но это еще не все: прибыв на место, не спешите сразу же загонять мотоцикл в «стойло». Не выключая зажигания, залейте в бак средство Benzin-Stabilisator и дайте поработать двигателю минут десять. Тем самым стабилизатор бензина защитит горючее от окисления и осмоления, а все элементы подачи топлива — от коррозии.
Кстати, пока мотор работает, можно провести консервирующую обработку и самого двигателя — уже с помощью спрея-смазки Motor Innenkonservierer. Флакон с препаратом снабжен удобным распылителем, что позволяет комфортно выполнить эту операцию.
Теперь поговорим о процедурах, которые проводят при заглушенном движке. Здесь прежде всего речь пойдет об обработке уплотнителей, резинок, элементов электропроводки, а также о смазке шарнирных соединений. Начнем с резины, из которой сделаны патрубки системы охлаждения и сальники, например, в вилке руля, в двигателе, в колесах… На все резиновые элементы тонким слоем распыляем Silicon-Spray. Эта нейтральная силиконовая смазка надежно защитит резину от затвердевания, растрескивания и старения.
Отдельная тема — защита электропроводки, которая страдает не только от коррозии, но и от грызунов. Если эти твари доберутся до виниловой оплетки, быть беде! Крысы и мыши любят винил, и жгуты электропроводки для них — деликатес. Здесь порядок такой: сначала от коррозии аэрозолем Electronic-Spray защищаем разъемы. а затем берем спрей Marder-Schutz-Spray, отпугивающий грызунов, и обрабатываем им все провода, включая высоковольтные.
Что касается «железа», то есть шарниров, тяг, тросиков, то их смазываем спреем для консервации двигателя или универсальным составом LM 40 Multi-Funktions-Spray.
Ну, вот практически и все основные моменты, касающиеся сезонной консервации байка! Осталось лишь провести защитную обработку шин. Это, кстати, весьма важный момент, потому что мотоциклетная обувка особенная, состав ее резиновой смеси довольно мягкий. Такая резина без должного ухода быстро сохнет и твердеет.
А потому для ее сохранности нужен не общепринятый силикон, а специальный состав, например, такой, как пена для покрышек Reifen-Glanz-Schaum. Она, как показала практика, идеально походит для обеспечения длительного хранения мотоциклетной резины. Препаратом можно также обработать накладки подножек.