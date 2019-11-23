Что должно быть в баке мотоцикла при его консервации

О таких общепринятых вещах, как чистый внешний вид и достойные условия зимнего хранения байка разглагольствовать не нужно — эти правила не обсуждаются и, как говорится, выполняются по умолчанию. Очевидно, что любая мототехника перед отправкой на вынужденный простой должна быть помыта, высушена и обслужена. Что касается условий длительного содержания, то такая распространенная рекомендация, как «хранить в сухом прохладном месте» в полной мере относится и к мотоциклу.

Однако перед тем, как вы решите окончательно упрятать «двухколесного» коня в гараж и заняться его консервацией, эксперты настоятельно советуют позаботиться о специализированной мотохимии, тем более что сегодня подобные препараты предлагают многие фирмы. А коль скоро с химией все уже решено, то начать консервацию следует с топливной системы, а конкретнее — с бака.

Чтобы он не стал источником коррозии всей топливной системы, первым делом едем на АЗС и заправляемся «под пробку». Отсутствие пустого пространства внутри бака исключит образование в нем водяного конденсата.