Чем Jimny круче «Гелика», какая засада ждет Hyundai Creta и другие сюрпризы Suzuki для России

Почему на свежий Suzuki Jimny выстроились очереди, как новейший кроссовер Ignis поспорит с корейским Hyundai Creta и каковы прогнозы японцев относительно российского рынка? Ответы на эти и другие, не менее (если и не более) каверзные вопросы — в эксклюзивном интервью «АвтоВзгляда» с топ-менеджером Suzuki Motor Rus Ириной Зеленцовой.
Евгений Васин

Новые автомобили Suzuki столь редко появляются на дороге, что некоторые автовладельцы уже сделали скоропалительные выводы об уходе японского бренда с отечественных широт. Не видать японцев и на рекламных просторах — затаились перед прыжком или готовятся к скорому исходу?

Премьера нового внедорожника Jimny, самого дешевого в России японского рамного «проходимца», построенного по классическим лекалам, успокаивает фанатов, но не дает никаких ответов. Быть может, они найдутся у операционного директора марки Ирины Зеленцовой?

– Jimny, один из самых ярких автомобилей Suzuki с левым рулем, наконец-то прибыл в Россию. Что ожидает сам бренд от этой премьеры?

– «Джимник» для нас — настоящая икона, наша легенда, поэтому мы очень ждали этого момента. Конечно, для нас — это праздник, который мы спешим разделить с преданными фанатами марки.

– За первую половину 2019 года вы продали жалкие 2700 машин. Похоже, преданных фанатов марки не так уж и много. Новому Jimny по силам исправить ситуацию?

– Несмотря на все сложности, которые сегодня есть у Suzuki в России, мы ставим перед собой задачу постоянного роста. В 2019-м продажи должны вырасти на 30%. Мы движемся в этом направлении, и Jimny, безусловно, нам в этом сильно поможет.

– Столь нишевая машина? Амбициозно. Не отправит ли вас такая политика в «нокдаун»?

– Самые сложные времена — 2015 год — остались позади. Количество проданных машин каждый год увеличивается. Мы смотрим в будущее с большим оптимизмом.

– Расскажите об этом сотрудникам Ford.

– Нет, у нас совсем разные ситуации, нельзя сравнивать. Дело в том, что Россия — часть европейского рынка для Suzuki. Рынка, который вместе с Индией и Азией, является ключевым. А в том, что Россия имеет огромные перспективы роста, в Японии никто не сомневается. И никогда не сомневался. Ведь мы даже в лучшие годы не достигли своего потенциала. К тому же автомобили Suzuki очень подходят россиянам. Ежегодный прирост продаж — отличное тому подтверждение.

– Перейдем от процентов к реальным величинам…

– Легко. Квота на «Джимни» — всего 600 машин, но более половины из них уже нашли будущих владельцев! А ведь покупатели еще даже не видели наш обновленный внедорожник.

– То есть Jimny обновился, это не новая машина?

– Мы говорим, что это 4 поколение. В нем много нового, но его фамильные черты сохранены. Установлен новейший 1,5-литровый двигатель мощностью 102 л. с., а вот коробки переключеия передач остались прежними — четыре ступени «автоамата» и пять — «механики». Рама — на месте!

– Кузов полностью новый?

– Конечно. Внутри и снаружи машина изменилась полностью, стала ярче и комфортабельнее, привлекательнее. Одной из наших задач было сделать внедорожник удобным вне зависимости от места его эксплуатации.

– Кого вы рассматриваете в качестве главного конкурента в России?

– По факту у Jimny нет конкурентов. Он такой один.

– То есть LADA 4x4 — не конкурент?

– Формально, «Нива» — конкурент, машины похожи по глобальным характеристикам, но покупатель у них очень разный.

– Копаем глубже. Рамная конструкция, цена, около полутора миллионов в максимальной комплектации, автоматическая трансмиссия. Может быть ваш конкурент — это УАЗ «Патриот»?

– Что вы! «Джимни» — лаконичный и универсальный, но более современный. Аудитории совсем разные. Скажу больше: Jimny покупают, чтобы эксплуатировать, а УАЗ — чтобы…

– Ремонтировать?

– Это сказала не я!

– Тогда скажите, кто же, кроме «Нивы», попал к вам «на карандаш»?

– В массовом сегменте такой машины не нашлось, разве что в премиуме.

– О, да! В России уже называют ваш внедорожник маленьким Gelendwagen, пробником к «Гелику» и «Гелендваген — просто добавь воды».

– Нам очень льстит такое сравнение, которое появилось в социальных сетях еще до того, как мы начали рассказывать про новинку.

– С небес — на землю. Машина стоит, как три «Нивы» и полтора «Дастера». Как вы планируете ее продавать в такой агрессивной среде?

– На самом деле, половины квоты уже нет, то есть вся первая партия уже разошлась. Заявки на машины подают от Калининграда до Сахалина, и нам надо только вовремя исполнять свои обязательства. Поставлять машины.

– То есть акций и рекламной кампании можно не ждать…

– В этом году — точно нет. Скидок на эту машину не будет. Будет очередь.

– Кто же все эти волшебные люди?

– И обладатели «Джимни» прошлых поколений, и новые клиенты. Мужчины и женщины. Примерно 50 на 50. Поверьте, наш новый внедорожник привлекает внимание!

– Чем же?

– Прежде всего, дизайном: он и строгий и яркий одновременно, И брутальный, и практичный. Современная мультимедиа и классическая рама, настоящий «автомат» Aisin. Даже рычаг переключения трансмиссии — рычаг! Аналоговый!

– Как отведенные квотой 600 машин могут поправить дела бренда и увеличить продажи на 30%? Математика не сходится…

– Jimny — сам по себе является существенным маркетинговым инструментом. Многие захотят увидеть его вживую, приехать в дилерский центр, пройти тест-драйв. Поверьте, наш внедорожник имеет больший вау-эффект, чем ролик на ТВ или рекламный щит.

– С вау-фактором нельзя не согласиться. Но когда у Suzuki появятся массовые модели? Пока вы исправно занимаете лишь крошечные ниши на рынке, а вот бестселлеров у вас просто нет. Я про Ignis, например.

– Конечно, мы очень хотим привезти его в Россию. И сейчас ведем активные переговоры с центральным офисом, чтобы представить Ignis у нас. Такая машина позволит не только ярко заявить о себе, но и значительно нарастить присутствие на рынке.

– Чтобы наращивать присутствие, нужен не только товар, но и мощная дилерская сеть…

– Да, это правда. Мы сохранили свою, насколько это было возможно. Во многом благодаря верности наших клиентов, которые продолжали обслуживать свои автомобили у наших дилеров. А теперь пора переходить от стабильности к росту. И новый Jimny, убеждена, нам в этом поможет.

– Так Suzuki Jimny — это «фан-кар», рекламная акция, или машина для каждого и на каждый день?

– Сложный вопрос. Я думаю, что Jimny — автомобиль, который объединил в себе эти понятия. К тому же, это внедорожник, которому по плечу любая задача.

– Возможно. С радостью проверим это в рамках дорожных испытаний…

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13 августа 2019
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