Чем Jimny круче «Гелика», какая засада ждет Hyundai Creta и другие сюрпризы Suzuki для России

Новые автомобили Suzuki столь редко появляются на дороге, что некоторые автовладельцы уже сделали скоропалительные выводы об уходе японского бренда с отечественных широт. Не видать японцев и на рекламных просторах — затаились перед прыжком или готовятся к скорому исходу?

Премьера нового внедорожника Jimny, самого дешевого в России японского рамного «проходимца», построенного по классическим лекалам, успокаивает фанатов, но не дает никаких ответов. Быть может, они найдутся у операционного директора марки Ирины Зеленцовой?

– Jimny, один из самых ярких автомобилей Suzuki с левым рулем, наконец-то прибыл в Россию. Что ожидает сам бренд от этой премьеры?

– «Джимник» для нас — настоящая икона, наша легенда, поэтому мы очень ждали этого момента. Конечно, для нас — это праздник, который мы спешим разделить с преданными фанатами марки.

– За первую половину 2019 года вы продали жалкие 2700 машин. Похоже, преданных фанатов марки не так уж и много. Новому Jimny по силам исправить ситуацию?

– Несмотря на все сложности, которые сегодня есть у Suzuki в России, мы ставим перед собой задачу постоянного роста. В 2019-м продажи должны вырасти на 30%. Мы движемся в этом направлении, и Jimny, безусловно, нам в этом сильно поможет.

– Столь нишевая машина? Амбициозно. Не отправит ли вас такая политика в «нокдаун»?