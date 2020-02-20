В России начали продавать LADA Granta с более мощным мотором

Фото: LADA
Стартовал прием заказов на бюджетную LADA Granta с более мощным мотором. Обновка доступна для модели в любом предложенном типе кузова и выбранной комплектации, но только с механической коробкой передач. Портал «АвтоВзгляд» выяснил все подробности о новинке.

Компания «Супер-Авто» — «дочка» АВТОВАЗа — начала принимать заказы на LADA Granta с модифицированным 16-клапанным мотором. Инженеры «раздули» объем агрегата с 1,6 л до 1,8 л и нарастили мощность со 106 до 117 л. с. Максимальный крутящий момент возрос со 148 до 164 Нм.

Разработчики рассказали, что добились большей отдачи «не расточкой блока цилиндров, а увеличением хода и конфигурации поршней». Был увеличен радиус кривошипа коленвала, так что доработки никак не повлияли на ресурс движка. За «разогретый» мотор придется доплатить около 35 000 рублей.

Фото: Супер-Авто

Между тем на АВТОВАЗе, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», готовятся к запуску «Гранты» нового поколения. Подробности автостроитель держит под семью замками. Но в Сеть просочились данные, что авто построят на «тележке» B0 разработки Renault-Nissan. К слову сказать на этой же архитектуре базируются французский Logan и российские LADA XRAY и Largus. Ожидается, что сборку автомобиля наладят в 2021 году.

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20 февраля 2020
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