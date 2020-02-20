В России начали продавать LADA Granta с более мощным мотором

Компания «Супер-Авто» — «дочка» АВТОВАЗа — начала принимать заказы на LADA Granta с модифицированным 16-клапанным мотором. Инженеры «раздули» объем агрегата с 1,6 л до 1,8 л и нарастили мощность со 106 до 117 л. с. Максимальный крутящий момент возрос со 148 до 164 Нм.
Разработчики рассказали, что добились большей отдачи «не расточкой блока цилиндров, а увеличением хода и конфигурации поршней». Был увеличен радиус кривошипа коленвала, так что доработки никак не повлияли на ресурс движка. За «разогретый» мотор придется доплатить около 35 000 рублей.
Между тем на АВТОВАЗе, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», готовятся к запуску «Гранты» нового поколения. Подробности автостроитель держит под семью замками. Но в Сеть просочились данные, что авто построят на «тележке» B0 разработки Renault-Nissan. К слову сказать на этой же архитектуре базируются французский Logan и российские LADA XRAY и Largus. Ожидается, что сборку автомобиля наладят в 2021 году.