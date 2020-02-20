В России начали продавать LADA Granta с более мощным мотором

Компания «Супер-Авто» — «дочка» АВТОВАЗа — начала принимать заказы на LADA Granta с модифицированным 16-клапанным мотором. Инженеры «раздули» объем агрегата с 1,6 л до 1,8 л и нарастили мощность со 106 до 117 л. с. Максимальный крутящий момент возрос со 148 до 164 Нм.

Разработчики рассказали, что добились большей отдачи «не расточкой блока цилиндров, а увеличением хода и конфигурации поршней». Был увеличен радиус кривошипа коленвала, так что доработки никак не повлияли на ресурс движка. За «разогретый» мотор придется доплатить около 35 000 рублей.