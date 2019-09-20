Фитоняша — огонь: первый тест-драйв LADA Granta Drive Active

Фото: АвтоВзгляд
АВТОВАЗ продолжает медленно, но верно эволюционировать. Терпеливые французские маркетологи последовательно, шаг за шагом выводят на рынок все новые модели отечественных «иномарок». Год назад отгремел запуск LADA Vesta Sport, а в Тольятти уже приготовили свежий энергетический коктейль для модной и активной молодежи — LADA Granta Drive Active.
Алексей Гусев

Рано вы подзабыли старую-добрую Granta. Да, а своем классическом варианте ассоциируется она, в основном, с потребителями пенсионного возраста. Но волжане решили добавить свежей крови, и вот что из этого получилось.

Если кто не знает, то LADA Granta сегодня — самая продаваемая модель концерна, по итогам 2019 года она побьет даже флагманскую Vesta. Свыше 100 тысяч «Грант» реализует завод ежегодно, благодаря чему доля АВТОВАЗа в самом ходовом и популярном сегменте «В» равна контрольному пакету в 51%.

Пару лет назад на редакционном тесте у нас была тогда еще рестайлинговая LADA Granta серебристого цвета на литых дисках с 1,6-литровым инжекторным мотором и механической коробкой передач. В сравнительных испытаниях со своим собратом Datsun On-Do тольяттинская модель тогда почти положила псевдояпонца на лопатки.

В новую же версию Drive Active было внесено почти 30 изменений, а французские маркетологи назвали модель «новым кирпичиком в строительстве замка LADA».

Поколдовав над подвеской, инженеры сделали ее более энергоемкой. А еще установили спойлер на крышку багажника, увеличивший прижимную силу на 40%. Впрочем, это еще не все. Клиренс уменьшили на 18 мм (до 162 мм) — вот вам и самый настоящий бюджетный суперкар. Русский суперкар.

Цвет «Голубая планета» напоминает модели BMW серии М. Из-за того, что в качестве основы для Drive Active была изначально взята комплектация Comfort, в новой машине нет противотуманок и регулировок сидений по высоте — такая опция доступна в версии Luxe. Но, согласитесь, с этими мелочами можно мириться.

Пластик в салоне, конечно, жестковат, но зато вставки под карбон добавляют спортивного духа, а значит и скорости. По крайней мере, подсознательно. Удивил кругляш регулировки температуры воздуха в салоне — чтобы добавить тепла, его нужно непривычно крутить в противоположную сторону против часовой стрелки. Оригинально.

Непонятно, почему так и не начали делать обивку внутренней стороны крышки багажника — об голое железо можно запросто поцарапать руку. Хотя, что уж там: с дури можно и клюв сломать…

И, хотя двигатель остался тем же 1,6-литровым 106-сильным, над подвеской и ходовыми качествами поработали спецы из заводского подразделения LADA Sport.

Так, Granta Drive Active получила обновленный дизайн от студии Стива Маттина, новый обвес, тщательно продутый в аэродинамической трубе, красные полоски в бамперы, спортивный салон с красной прострочкой, огненно-алую же панель приборов, новое торпедо, 15-дюймовое «литье» и вкусную по нынешним временам цену в 630 000 тысяч рублей за версию с 5-ступенчатой механикой (модель с роботом стоит на 25 тысяч рублей дороже).

Сперва в мои жадные руки попала версия с механикой — автомобиль довольно резво разгоняется, особенно после того, как тахометр выходит за цифру 2500 об/мин. Десять секунд до сотни — не мировой рекорд, конечно, но ощущения веселые.

А вот коробка хоть и стала переключаться более четко, все-таки теперь используется новый тросиковый механизм немецкого производства, но гудеж, «пение» и подвывания побороть пока так и не удалось.

Зато сам рычаг комфортно ложится в ладошку. Едет Granta очень бодренько и уверенно, руль острым как бритва не назовешь, но управляется машина очень предсказуемо. Хороша фитоняша в деле. А для «Лады» — так вообще огонь!

Кстати, шумоизоляция доработана в «Гранте» весьма основательно. В машине можно спокойно разговаривать, не повышая голоса даже на больших скоростях. Молодцы, постарались в Тольятти.

Пересаживаюсь в авто с коробкой-«роботом». Зная особенности роботизированной трансмиссии с одним сцеплением, уже заранее я был настроен скептически, однако все оказалось не так печально — вазовцы модернизировали робота.

Небольшие провалы и «засыпания» все еще остались, но уже не раздражают — коробка стала значительно шустрее, а в режиме Sport (соответствующая клавиша есть на панели) робот пытается даже перегазовывать и довольно долго держит передачу.

С однодисковой роботизированной трансмиссией LADA Granta Drive Active разгоняется до 100 км/ч за 12 секунд. Весь день в спортивном режиме — почти 11 литров на сотню вместо паспортных 8,7 л. Зато мчишь, словно на пожар.

Выводы напрашиваются сами по себе. АВТОВАЗ намерен привлечь на свою сторону более молодое поколение из семей со средним достатком. Многие подростки наверняка с удовольствием получили бы такой подарок на 18-летие или на день поступления в ВУЗ.

А что: смотрится стильно, модно и броско, едет не хуже бюджетных иномарок, а стоит более, чем вменяемо. Да и лайков в Инстаграме соберет побольше, чем всякие там «Мерседесы».

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20 сентября 2019
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