Фитоняша — огонь: первый тест-драйв LADA Granta Drive Active

Рано вы подзабыли старую-добрую Granta. Да, а своем классическом варианте ассоциируется она, в основном, с потребителями пенсионного возраста. Но волжане решили добавить свежей крови, и вот что из этого получилось.

Если кто не знает, то LADA Granta сегодня — самая продаваемая модель концерна, по итогам 2019 года она побьет даже флагманскую Vesta. Свыше 100 тысяч «Грант» реализует завод ежегодно, благодаря чему доля АВТОВАЗа в самом ходовом и популярном сегменте «В» равна контрольному пакету в 51%.

Пару лет назад на редакционном тесте у нас была тогда еще рестайлинговая LADA Granta серебристого цвета на литых дисках с 1,6-литровым инжекторным мотором и механической коробкой передач. В сравнительных испытаниях со своим собратом Datsun On-Do тольяттинская модель тогда почти положила псевдояпонца на лопатки.

В новую же версию Drive Active было внесено почти 30 изменений, а французские маркетологи назвали модель «новым кирпичиком в строительстве замка LADA».