Продажи подержанных машин на фоне обвала рубля и коронавирусной угрозы растут

Это видно, в частности, по увеличению предложений по продаже авто с пробегом на различных интернет-площадках. В частности, на «Авито Авто» по состоянию на конец марта продается 750 000 б/у машин, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом эксперты этого ресурса утверждают, что рост и спроса, и предложения начался с середины января и наблюдается во всех сегментах: легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и мототехники, запчастей и даже водного транспорта.
Иначе говоря, падение рубля и сложная эпидемеологическая ситуация только подтолкнули граждан страны на вторичный рынок, где рост цен не столь внушителен. При этом стоит отметить, что традиционный пик продаж, приходящийся на вторую половину апреля еще впереди.
– Это явление вполне объяснимо первой реакцией покупателей на негативную динамику курса рубля и желанием либо реализовать отложенный спрос, либо вложить свободные средства в материальные ценности до естественно ожидаемого в таких ситуациях повышения цен, ― комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» руководитель категории «Авито Автомобили» Кирилл Вотяков.
При это если говорить о спросе, то он хотя и вырос, но не так сильно — на 3,6% относительно 2019 года). Хотя в некоторых регионах (например, в Краснодарском крае и Ростовской области) покупательская активность на вторичном авторынке поднялась больше — до 6—8%.
Но, что любопытно, чуть ли не ажиотажный спрос наблюдается в сегменте мототехники — он вырос на 38%, а в столичном регионе — аж на 43%. Аналитики объясняет это не только ранней весной, но и опасениями повышения цен из-за изменения курсов валют, и если говорить о мопедах и сктерах — приостановками поставок из Китая и Японии.