Продажи подержанных машин на фоне обвала рубля и коронавирусной угрозы растут

Это видно, в частности, по увеличению предложений по продаже авто с пробегом на различных интернет-площадках. В частности, на «Авито Авто» по состоянию на конец марта продается 750 000 б/у машин, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом эксперты этого ресурса утверждают, что рост и спроса, и предложения начался с середины января и наблюдается во всех сегментах: легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и мототехники, запчастей и даже водного транспорта.

Иначе говоря, падение рубля и сложная эпидемеологическая ситуация только подтолкнули граждан страны на вторичный рынок, где рост цен не столь внушителен. При этом стоит отметить, что традиционный пик продаж, приходящийся на вторую половину апреля еще впереди.