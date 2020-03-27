Сколько Renault Sandero было было продано в России за 10 лет

С начала российской истории Renault Sandero в руки покупателей было отдано 350 000 французских «пятидверок» в стандартной версии, а также во вседорожном варианте Stepway. Кстати, 100-ю отметку авто перешагнуло еще осенью 2012-го.

Стоит отметить, что за круглый десяток лет Sandero для российских покупателей обновлялся лишь дважды. Последний раз французы провели фейслифтинг в июле 2018 года. Хетч обрел С-образные дневные ходовые огни, перелицованную решетку радиатора, а также новые «противотуманки» и бамперы. В салоне появились модернизированные руль и подстаканники.

Напомним, что в моторной линейке «Сандеро» представлены 1,6-литровые моторы мощностью 82, 102 и 113 л. с. Младший и более производительный движки агрегатированы с пятискоростной «механикой», 102-сильный — трудится вместе с четырехступенчатой АКП. На вооружении Sandero Stepway в версии City имеется еще и вариатор.

Кстати, по итогам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» авто Renault Sandero в 2019 году взял пальму первенства в B-сегменте с показателем 84,89%, к слову, в четвертый раз.