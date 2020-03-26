Renault приостанавливает сборку автомобилей в России

Российские СМИ растиражировали информацию о том, что производственная площадка Renault в Москве может столкнуться с дефицитом компонентов. Пока сборка на конвейерах продолжается, но в скором времени они замрут в ожидании комплектующих. Когда это произойдет, в компании сообщат отдельно.

– Московский завод Renault работает в штатном режиме, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Вершинина.

Приостановку производства официальный представитель бренда не подтвердил, хотя и не опроверг.

Напомним, на российском предприятии производят кроссоверы Renault Duster, Arkana и Kaptur, седаны Logan и хетчбэки Sandero, а также последние две модели во вседорожной версии Stepway.

Кстати, завод Renault — не первый, кому приходится уходить на вынужденные каникулы. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в нашей стране временно замораживается производство автомобилей Opel, Peugeot и Citroёn, а также Volkswagen. Причина все та же — нехватка комплектующих.

О приостановке работы УАЗа, а также совместных предприятий с Ford, Mazda и Isuzu, начали задумываться и в компании Sollers. Здесь поводом для мрачных прогнозов послужило падение спроса на авто.