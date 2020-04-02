Обновленный BMW 5-й серии заметили во время финальных тестов

Какие изменения произойдут в салоне — ясности нет. Но ничего кардинального ждать не стоит. Эксперты пророчат усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также улучшение материалов отделки. Вероятно, прибудет в полку систем активной безопасности.

По слухам, бизнес-седан обзаведется гибридной силовой установкой. Не исключено, что трехлитровый турбомотор и электродвигатель суммарной мощностью 388 л. с. будет позаимствован у «семерки».

Напомним, что в России BMW 5-серии представлен лишь в кузове седан. В моторной линейке имеются бензиновые движки мощностью 184, 249, 340 и 530 л. с. Кроме того, наши соотечественники могут выбрать премиальную «четырехдверку» с дизелем, развивающим 190, 249 или 400 «лошадей». Ценник на авто стартует от 3 180 000 рублей.