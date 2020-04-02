При каких антикоронавирусных акциях вашу машину эвакуируют на штрафстоянку

Депутаты Мосгордумы не были бы сами собой, если не «вставили свои пять копеек» в законодательный поток жестоких наказаний для граждан, запущенный федеральным правительством и Госдумой. Нового штрафа в размере 15 000—40 000 рублей в «санитарной» главе КоАП РФ московским законотворцам показалось недостаточным.
Для жителей Москвы они решили добавить «перцу» — ввели в городской КоАП штраф за «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы» — 4000 рублей.
Но мало того: тем же постановлением Мосгордума ввела еще и эвакуацию на штрафстоянку машин нарушителей самоизоляции, цитируем: «В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 3.18.1 (нарушил на машине!) настоящего Кодекса, применяется задержание транспортного средства». То есть еще и машины лишишься, если какому-то чиновнику вздумается обвинить тебя в нарушении указа мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта 2020 года.
А этот документ — мэрский указ, то есть, — составлен четко по классическому канону, гласящему: «закон — что дышло». Он, с одной стороны, в п. 7.1 говорит: «Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах».
То есть документ касается, вроде как, лишь стариков и страдающих тяжелыми расстройствами здоровья типа сахарного диабета, бронхиальной астмы, хроническими болезнями почек, онкологией, а также перенесшие инфаркт или инсульт. Но дальше, в п. 9.3 этого же указа сказано, что: «гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев…» Далее идет перечень про посещения магазина, больницы, выгула собачки и вынос мусора.
И нигде, видимо сознательно, в указе Собянина четко не сказано: касается ли этот пункт 9.3 только самоизолированных стариков и больных или же всех горожан вообще?
Получается, что стараниями московских депутатов любой человек, поехавший на машине на работу, либо в соседний супермаркет за заменой перегоревшей лампочки, либо решивший все-таки рвануть на дачу или завезти очередную партию продуктов и туалетной бумаге сидящим дома родственникам, — каждый из них в любой момент может остаться без машины прямо на дороге. Причем это будет зависеть исключительно от текущего настроения левого мизинца на ноге встретившегося ему дорожного полицейского.
Семейный транспорт отвезут на штрафстоянку, а потом еще и не отдадут до окончания действия собянинского указа — то есть как минимум до 14-го апреля, а может быть и дольше! То есть, водитель получает штраф в размере 4000 рублей, стоимость эвакуации — еще 5400 рублей для авто мощностью 80—250 л. с, а потом еще и по 1050 рублей в день за весь период пребывания машины на штрафстоянке.
С одной стороны оно, конечно, понятно: депутаты трепетно заботятся о хлебе с маслом для городских эвакуаторщиков в эти тяжелые времена. Ведь в коронавирусный период у них, бедных, резко упали заработки. Но, черт побери, это же уже какой-то пир стервятников во время чумы получается!
Московские автомобилисты, как и все жители города, сейчас не ради развлечения на дорогу выезжают, а только по серьезной надобности, а их еще и машин будут лишать, и на серьезные деньги «разводить» на основании двусмысленного правового акта.
Радует одно: принятый депутатами Мосгордумы закон заработает только в том случае, если в регионе будет введен карнтин или объявлена чрезвычайная ситуация. До этого момента передвигаться на своем авто по городу по неотложным нуждам можно, не опасаясь драконовских наказний.