При каких антикоронавирусных акциях вашу машину эвакуируют на штрафстоянку

Получается, что стараниями московских депутатов любой человек, поехавший на машине на работу, либо в соседний супермаркет за заменой перегоревшей лампочки, либо решивший все-таки рвануть на дачу или завезти очередную партию продуктов и туалетной бумаге сидящим дома родственникам, — каждый из них в любой момент может остаться без машины прямо на дороге. Причем это будет зависеть исключительно от текущего настроения левого мизинца на ноге встретившегося ему дорожного полицейского.

Семейный транспорт отвезут на штрафстоянку, а потом еще и не отдадут до окончания действия собянинского указа — то есть как минимум до 14-го апреля, а может быть и дольше! То есть, водитель получает штраф в размере 4000 рублей, стоимость эвакуации — еще 5400 рублей для авто мощностью 80—250 л. с, а потом еще и по 1050 рублей в день за весь период пребывания машины на штрафстоянке.

С одной стороны оно, конечно, понятно: депутаты трепетно заботятся о хлебе с маслом для городских эвакуаторщиков в эти тяжелые времена. Ведь в коронавирусный период у них, бедных, резко упали заработки. Но, черт побери, это же уже какой-то пир стервятников во время чумы получается!

Московские автомобилисты, как и все жители города, сейчас не ради развлечения на дорогу выезжают, а только по серьезной надобности, а их еще и машин будут лишать, и на серьезные деньги «разводить» на основании двусмысленного правового акта.

Радует одно: принятый депутатами Мосгордумы закон заработает только в том случае, если в регионе будет введен карнтин или объявлена чрезвычайная ситуация. До этого момента передвигаться на своем авто по городу по неотложным нуждам можно, не опасаясь драконовских наказний.