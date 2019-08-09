В России отзывают BMW 5-серии и 6-серии из-за проблем с электропроводкой

Фото BMW
Федеральное агентство Росстандарт сообщило о сервисной акции, которая распространяется на 22 286 транспортных средств BMW 5-серии и 6-серии. Причиной отзыва стали неисправности с электропроводкой.
Иван Флягин

Под отзыв попали машины, проданные с июня 2003 года по август 2010 года. В качестве причины сервисной кампании производитель указывает неисправности в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи.

В процессе эксплуатации в этом месте из-за внешних агрессивных факторов может возникнуть коррозия, что приведет к проблемам с переходным сопротивлением и другим сбоям в работе вплоть до невозможного запуска. Кроме того, вследствие вероятного перегрева не исключено оплавление резьбового соединения.

Дилеры проинформируют владельцев указаных машин о необходимости предоставить их в ближайший официальный сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.

На всех транспортных средствах необходимо проверить точку отвода и в случае необходимости устранить обнаруженные изъяны. Все работы для владельцев будут бесплатными.

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9 августа 2019
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