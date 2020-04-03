Немцы привезли в Россию обновленный кроссовер Audi Q7

Фото: Audi
Премиальная марка из Ингольштадта привезла в Россию большой кроссовер Audi Q7, переживший обновление. Авто подорожало и получило лишь один мотор. Правда, купить паркетник пока не удастся, хотя автомобили уже есть в наличии у дилеров.

Дилеры Audi, как и представители других автобрендов, закрыли шоу-румы на время вынужденных «коронавирусных» выходных. Но дистанционный сервис не выпал из обоймы, и благодаря его работе можно выбрать и забронировать автомобиль.

Рестайлинговый Audi Q7, дебютировавший в июне 2019 года, докатился до нашей страны. Моторная линейка паркетника для россиян сильно поредела, потеряв бензиновые двухлитровый двигатель мощностью 252 л. с., а также 333-сильный объемом 3 л. В распоряжении модели остался лишь дизельный турбированный V6 на 249 «лошадей», оказавшийся наиболее востребованным.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», посвежевший Q7 отличается от дорестайлинговой модели более крупной радиаторной решеткой с шестью узкими вертикальными ламелями, новыми бамперами и оптикой. В салоне исчезли кнопки управления системами автомобиля: их функционал взяли на себя сенсорные экраны.

Ценник на обновленный Audi Q7 стартует от 4 805 000 рублей, что на 150 000 больше прайса на дореформенный кроссовер.

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3 апреля 2020
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