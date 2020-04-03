Немцы привезли в Россию обновленный кроссовер Audi Q7

Дилеры Audi, как и представители других автобрендов, закрыли шоу-румы на время вынужденных «коронавирусных» выходных. Но дистанционный сервис не выпал из обоймы, и благодаря его работе можно выбрать и забронировать автомобиль.

Рестайлинговый Audi Q7, дебютировавший в июне 2019 года, докатился до нашей страны. Моторная линейка паркетника для россиян сильно поредела, потеряв бензиновые двухлитровый двигатель мощностью 252 л. с., а также 333-сильный объемом 3 л. В распоряжении модели остался лишь дизельный турбированный V6 на 249 «лошадей», оказавшийся наиболее востребованным.