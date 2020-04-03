Камеры не могут штрафовать водителей за нарушение самоизоляции. А гаишники?

В последние дни во многих городах и регионах России власти явочным порядком ввели, фактически, чуть ли не военное положение. В Москве, самом крупном мегаполисе страны, все тоже потихоньку к этому идет, хотя и не вполне понятно — зачем. Тем не менее, столичные законотворцы быстренько организовали еще и региональные штрафы для граждан, что-то там нарушающих в наше короновирусное время.

Особенно интересны в этом смысле угрозы наказывать рублем нарушителей санитарно-эпидемиологических норм, передвигающихся на личных машинах по городу, автоматически — с помощью полицейских камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Мол, будут им прилетать «письма счастья», оформленные на основе распознавания госномера автомобиля. Сразу скажем, что на данный момент это — противозаконно.

Дело в том, что штрафы с камер оформляются исключительно в порядке ст. 28.6 КоАП РФ — «Назначение административного наказания без составления протокола». Но нюанс в том, что в этой статье прямо говорится, что оформлять административные правонарушения без составления протокола, то есть на основании данных фото- и видеофиксации, можно лишь по составам, перечисленным в 12-й — «автомобильной» — главе Кодекса. Последняя касается исключительно нарушений ПДД.