Камеры не могут штрафовать водителей за нарушение самоизоляции. А гаишники?

В последние дни во многих городах и регионах России власти явочным порядком ввели, фактически, чуть ли не военное положение. В Москве, самом крупном мегаполисе страны, все тоже потихоньку к этому идет, хотя и не вполне понятно — зачем. Тем не менее, столичные законотворцы быстренько организовали еще и региональные штрафы для граждан, что-то там нарушающих в наше короновирусное время.
Особенно интересны в этом смысле угрозы наказывать рублем нарушителей санитарно-эпидемиологических норм, передвигающихся на личных машинах по городу, автоматически — с помощью полицейских камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Мол, будут им прилетать «письма счастья», оформленные на основе распознавания госномера автомобиля. Сразу скажем, что на данный момент это — противозаконно.
Дело в том, что штрафы с камер оформляются исключительно в порядке ст. 28.6 КоАП РФ — «Назначение административного наказания без составления протокола». Но нюанс в том, что в этой статье прямо говорится, что оформлять административные правонарушения без составления протокола, то есть на основании данных фото- и видеофиксации, можно лишь по составам, перечисленным в 12-й — «автомобильной» — главе Кодекса. Последняя касается исключительно нарушений ПДД.
Ни о каких санкциях за нарушение «санитарно-чрезвычайноположенческих» норм в ст. 28.6 КоАП вы не найдете. Иначе говоря, «коронавирусные» кары на водителей с помощью камер автоматической фиксации обрушить нельзя. Это касается как московских штрафов, так и федеральных. Потому что юридического механизма не существует.
Если даже какому-то автолюбителю и придет такое «письмо счастья», его следует немедленно обжаловать в суде. Да, лично вы соответствующее заявление в суд на данный момент принести не сможете — эти учреждения сейчас практически не работают все из-за того же коронавируса. Но это нисколько не мешает в установленном порядке обратиться туда через сайт госуслуг.
Итак, с камерами разобрались, а как быть с живым полицейским? В его арсенале только что появились как минимум две статьи, с помощью которых он может уже сейчас по-взрослому «обилетить» буквально любого автовладельца. Это ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — 15 000—40 000 рублей. И ст. 3.18.1 КоАП Москвы — 5000 рублей с эвакуацией машины на штрафстоянку.
Основание? Пожалуйста: указ мэра Москвы Сергея Собянина от 23 марта 2020 года № 26-УМ. В нем черным по белому в п. 9.3 от граждан требуется «не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев…». Далее идет перечень про посещение работы, магазина, больницы, выгула собачки и выноса мусора.
Про то, что ездить по городу на личной машине можно (по крайней мере пока) в нем ничего не сказано. Значит, строго говоря, все, кто едет не в соседний магазин и не к ближайшей помойке — нарушители. Да, в СМИ уже появились пояснения чиновников и депутатов, что, мол, штрафы и эвакуация — это только для тех, кто сидит на карантине дома, а не для всех москвичей. В официальном блоге мэра Собянина тоже разместили соответствующую ремарку: мол, в ближайшие дни вводить запрет на поездки по городу на авто вводиться не будут и штрафов не стоит бояться.
Но правда в том, что все эти заявления для СМИ «к делу не пришьешь». Ведь сотрудник ДПС, как и любой юрист, руководствуется в своей работе не содержанием новостных лент информагентств и интернет-блогов, а совершенно конкретными нормативно-правовыми актами и официально принятыми регламентами. А из документов, в том числе принятых Мосгордумой и Сергеем Собяниным в связи с коронавирусом, четко следует, что водителей личного транспорта в Москве следует практически поголовно тормозить и штрафовать!
А если депутаты и мэр считают иначе, то они обязаны были заранее разработать и официально принять дополнительные законодательные акты, в которых суть их разъяснительных выступлений в СМИ излагалась бы четко и однозначно.
Тут, кстати, тоже не все понятно. Даже малую часть тех немногих частных машин, что сейчас ездят по дорогам столицы (трафик сократился на 89%, как утверждает Дептранс), на штрафстоянки не отправишь — банально не хватит места. Значит, за нарушение самоизоляции есть физическая возможность наказывать лишь деньгами. Но как это делать?
Допустим, мне выписали протокол по поводу этого нарушения. Должны ли меня еще разок «обилетить» следующие встреченные на пути сотрудники ГИБДД? Или как? Иначе говоря: за «санитарные» грехи будут штрафовать, скажем, раз в сутки или ровно столько, скольким патрульным экипажам моя машина попадется на глаза по пути из точки «А» в точку «В»? Ответ на этот вопрос отсутствует в нормативной базе, хотя также должен был быть четко отрегулирован еще до введения в юридическую силу штрафных санкций за «коронавирусные» прегрешения. Ведь он может коснуться сотен тысяч, а то и нескольких миллионов водителей Москвы и Подмосковья разом.
Но ладно, предположим, московским мэру и депутатам заниматься подобными мелочами недосуг. Так хотя бы МВД, по идее, стоило бы всерьез озаботиться юридически четкой регламентацией озвученных выше вопросов. Хотя бы потому, что именно его сотрудникам придется заниматься правоприменением в этой области и именно это ведомство неминуемо столкнется с валом жалоб на произвол и потоком судебных обжалований нелегитимных «коронавирусных» штрафов.