Сколько кроссоверов KIA Seltos купили в России за первый месяц продаж

За неполный месяц KIA Seltos разлетелся тиражом в 1242 экземпляра, став пятым по популярности автомобилем южнокорейского бренда в нашей стране. При этом на кроссовер было оформлено более 4000 предзаказов.

Всего KIA реализовала 19 808 автомобилей. Лидер, как и прежде, бюджетник' Rio, ставший по совместительству самой продаваемой в стране иномаркой В руки покупателей ушло 8274 таких машины Вторая строчка досталась кроссоверу KIA Sportage с результатом в 2538 авто. За ним следуют Optima (1766 единиц) и Soul (1322 машины).

Напомним, что Seltos представлен в шести комплектациях. Покупателям — на выбор — предложено три мотора: 1,6-литровый мощностью 123 л. с., 149-сильный объемом 2 л и турбодвижок на 1,6 л с отдачей в 177 «лошадей». Младший агрегат трудится вместе с «механикой» или классической АКП. Более производительный движок сочетается с вариатором, а топовый — с роботизированной коробкой передач. Привод — передний или полный. Ценник стартует от 1 119 900 рублей.