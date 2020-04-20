В России отзывают несколько моделей Mercedes-Benz из-за бракованного турбокомпрессора

У заявленных 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса, седанов и купе S-класса, внедорожников G-класса, а также у четырехдверных купе AMG GT не соответствует необходимым параметрам материал, из которого изготовлен подводящий маслопровод турбокомпрессора.

Чтобы решить проблему, необходимо в условиях официального автосервиса заменить бракованную деталь. Все работы и запчасти, связанные с неисправностью, автостроитель предоставляет бесплатно.

Напомним, что в таких случаях представители дилеров оповещают владельцев подпадающих под сервисную кампанию автомобилей, приглашая на ремонт. Но узнать, участвует ли конкретное авто в отзыве, можно самостоятельно и более оперативно. Достаточно зайти на сайт Росстандарта в раздел «Сервисы», где работает система поиска по VIN.

Если поисковик выдал положительный результат, нужно связаться с дилером и записаться на ремонт. Но не забывайте, что сегодня, когда введен строгий режим самоизоляции, сертифицированные сервисы в большинстве регионов находятся на каникулах. Так что прием назначат на время, когда актикоронавирусные меры будут сняты.