Немцы презентовали обновленный Mercedes-Benz E-класса

Модернизированный Mercedes-Benz E-Classe изменился внешне и стал ближе к последним моделям бренда, получив новые бамперы, фальшрадиаторную решетку и светодиодную оптику, доступную уже в базе. Но это не самое главное.
Гораздо больше внимания разработчики уделили технической начинке. Не раскрывая подробностей немцы сообщили, что в семействе появится семь вариантов подзаряжаемых гибридных «четырехдверок» и «сараев» с бензиновыми моторами и дизелями, с передним и полным приводом — на выбор.
Кстати, обновленная «ешка» получит в распоряжение новую двухлитровую «четверку» M 254 с дополнительным электрическим нагнетателем и 48-вольтовым стартер-генератором, дающим дополнительные 20 сил при разгоне.
Линейка бензиновых движков охватит диапазон от 156 до 367 л. с., а агрегаты на тяжелом топливе будут развивать от 160 до 330 «лошадей». Если, конечно, не брать в расчет автомобили с шильдиком AMG.
В салоне появится новый трехспицевый руль нового поколения с емкостными датчиками: они держат под контролем положение рук водителя на руле. Кроме того, новинки оснастят «умными» сиденьями, умеющими перенастраиваться во время длительных поездок, и медиасистемой MBUX последнего поколения. Из новых электронных помощников — активный круиз-контроль, использующий облачные данные, модернизированные ассистент парковки и система Stop-and-Go.
Седан Mercedes-Benz E-Class и универсал E-Class Estate прикатят к европейским дилерам грядущим летом. Надо полагать, вслед за этим автомобили будут представлены и в российских шоу-румах. Вскоре после этого свет увидит E-класс в длиннобазной версии Saloon, предназначенной для китайских потребителей, а также купе и кабриолет.