Немцы презентовали обновленный Mercedes-Benz E-класса

Модернизированный Mercedes-Benz E-Classe изменился внешне и стал ближе к последним моделям бренда, получив новые бамперы, фальшрадиаторную решетку и светодиодную оптику, доступную уже в базе. Но это не самое главное.

Гораздо больше внимания разработчики уделили технической начинке. Не раскрывая подробностей немцы сообщили, что в семействе появится семь вариантов подзаряжаемых гибридных «четырехдверок» и «сараев» с бензиновыми моторами и дизелями, с передним и полным приводом — на выбор.

Кстати, обновленная «ешка» получит в распоряжение новую двухлитровую «четверку» M 254 с дополнительным электрическим нагнетателем и 48-вольтовым стартер-генератором, дающим дополнительные 20 сил при разгоне.