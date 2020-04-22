В Zotye опровергли слухи о прекращении производства в Белоруссии автомобилей для России

В Сети появилась информация о том, что компания Zotye в ближайшем будущем прекратит производство своих автомобилей на белорусском заводе «Юнисон» для наших соотечественников, и начнет импортировать «легковушки» из Китая. Это связано с отменой нашими соседями таможенных льгот на ввоз компонентов для изготовления машин.

Как сообщают журналисты, небольшая квота на сборку автомобилей «поднебесной» марки на 2020 год пока еще есть. Проблема в том, что на автомобили из КНР придется заново сертифицировать, а получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) может занять от трех до восьми месяцев.

Кстати, в конце 2019 года компания Zotye анонсировала выход на наш рынок сразу двух новейших паркетников с купеобразным силуэтом — Zotye B21 и A16, дебютировавших на моторшоу в Шанхае весной 2019 года. Возможно, именно их будут привозить из Китая.