В Zotye опровергли слухи о прекращении производства в Белоруссии автомобилей для России

В Сети появилась информация о том, что компания Zotye в ближайшем будущем прекратит производство своих автомобилей на белорусском заводе «Юнисон» для наших соотечественников, и начнет импортировать «легковушки» из Китая. Это связано с отменой нашими соседями таможенных льгот на ввоз компонентов для изготовления машин.
Как сообщают журналисты, небольшая квота на сборку автомобилей «поднебесной» марки на 2020 год пока еще есть. Проблема в том, что на автомобили из КНР придется заново сертифицировать, а получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) может занять от трех до восьми месяцев.
Кстати, в конце 2019 года компания Zotye анонсировала выход на наш рынок сразу двух новейших паркетников с купеобразным силуэтом — Zotye B21 и A16, дебютировавших на моторшоу в Шанхае весной 2019 года. Возможно, именно их будут привозить из Китая.
Напомним, что бренд сегодня представлен двумя моделями — кроссоверами Zotye T600 и Coupa. На вооружении первого стоит два бензиновых мотора — на выбор: 1,5-литровый мощностью 149 л. с. и 177-сильный объемом 2 л. Ценник стартует от 829 990 рублей. Сердце второго — движок на 1,5 л, развивающий до 143 «лошадей». Это авто оценивают в 1 100 000 рублей.
— Автомобили бренда для российских покупателей, как производились на заводе в Белоруссии, так и будут производиться, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» заместитель генерального директора Zotye Motors Rus Александр Гнездюк.
Можно предположить, что расширение продуктовой линейки сможет поправить незавидное положение компании на российском рынке. Так, в первом квартале 2020 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в руки покупателей ушел 71 автомобиль Zotye, что на 87% ниже показателя годичной давности.