Haval F7 и другие: самые продаваемые в России китайские автомобили

С января по март на российском рынке китайские авто разлетелись тиражом в 10 608 экземпляров, что на 51,5% больше результатов годичной давности. В ТОП-3 авто из КНР, составленный специалистами агентства «Автостат», попали исключительно кроссоверы.

Лидером продаж стал паркетник Haval F7, ушедший в руки покупателей в количестве 1658 единиц. Напомним, что автомобиль, вышедший на рынок в июле 2019 года, для нашего брата собирают на заводе бренда под Тулой. Ценник стартует от 1 489 000 рублей.

Недавний чемпион — кроссовер Geely Atlas, сместился на вторую строчку. За него рублем проголосовали 1628 покупателей. Кстати, в 2020 году в шоу-румах обещает появиться обновленная модель под именем Atlas Pro. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, новинку уже сертифицировали для продаж в наших краях.

Тройку замыкает среднеразмерный Haval H6 с показателем в 1214 авто. Стоит отметить, что на эти три модели пришлось 42,4% продаж всех китайских авто в России в первом квартале 2020 года.