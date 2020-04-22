Сколько миллиардов может заработать мэрия Москвы на штрафах с водителей, нарушивших режим самоизоляции

Впрочем, арифметика эта простая и очень вкусная для собянинских финансистов. Если учесть, что 21 апреля камеры фото- и видеофиксации насчитали на улицах Первопрестольной 250 000 авто без «аусвайсов», то коли их число не снизится и сегодня, то гешефт городского бюджета только за один день составит 1 млрд. 250 млн. «деревянных». Это при условии, что каждого нарушителя станут наказывать только один раз в сутки. Если же «письма счастья» начнут приходить с каждой камеры, встреченной «неправильной» машиной на пути следования, все негативные финансовые последствия пандемии коронавируса для столичной казны будут нивелированы. А если режим самоизоляции продлится, а нарушителей не убавится — то дело и вовсе окажется прибыльным.

В этой связи г-н Собянин оказывается перед сложной дилеммой: продолжать свою линию и «обилечивать» всех пеших и «конных» нарушителей режима самоизоляции вопреки федеральным законам, или прислушаться к выводам Верховного суда РФ. Президиум которого буквально накануне выпустил релиз, согласно которому и в Москве, и в других городах наказывать граждан за игнорирование указов местных властей об ограничении передвижений в условиях пандеми можно только по ст. 20.61 КоАП РФ. А она, напомним, категорически исключает использование комплексов автоматической фиксации для составления протоколов и вынесения штрафных постановлений — первые должны выписывать живые должностные лица, а вторые — только суд. При этом по указанной статье штраф может составить для граждан и 30 000 рублей, но Фемида вправе ограничиться, как подчеркивают верховные судьи, и предупреждением.

При этом надо заметить, что большинство практикующих юристов уверено, что после принятого ВС РФ решения обжаловать собянинские штрафы, «выписанные» водителям камерами, будет проще простого. Но даже страшно представить, какая при этом нагрузка ляжет на столичные суды, и какие имидживые потери и репутационные издержки понесет федеральная власть, не сумевшая обуздать коммерческие аппетиты одного-единственного градоначальника, поставившего местечковые интересы выше общероссийских законов.