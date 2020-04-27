Какие дополнительные устройства облегчают пуск мотора

Начнем с электрических подогревателей. Конструктивно они все работают по одному принципу. В систему охлаждения двигателя встраивается дополнительный блок, в котором имеется термоэлемент, накаливаемый электротоком, и небольшой насос, заставляющий антифриз циркулировать по системе даже при выключенном моторе. Поток последнего со временем нагревает весь блок цилиндров вместе.

Некоторые электроподогреватели еще более просты в установке и не требуют вмешательства в штатные системы авто. Такой аппарат представляет собой пластину со встроенным термоэлементом, которая приклеивается к масляному картеру. Он греет не антифриз, а моторное масло непосредственно.

Питание у подавляющего большинства электроподогревателей — от бытовой сети 220 В. Мощность — от совсем уж «дохлых» 500-ваттных, до вполне эффективных 3кВт. Устройства могут комплектоваться таймером, дистанционным запуском, системой подзарядки аккумулятора и прочими опциями.