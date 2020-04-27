Какие дополнительные устройства облегчают пуск мотора

Начнем с электрических подогревателей. Конструктивно они все работают по одному принципу. В систему охлаждения двигателя встраивается дополнительный блок, в котором имеется термоэлемент, накаливаемый электротоком, и небольшой насос, заставляющий антифриз циркулировать по системе даже при выключенном моторе. Поток последнего со временем нагревает весь блок цилиндров вместе.
Некоторые электроподогреватели еще более просты в установке и не требуют вмешательства в штатные системы авто. Такой аппарат представляет собой пластину со встроенным термоэлементом, которая приклеивается к масляному картеру. Он греет не антифриз, а моторное масло непосредственно.
Питание у подавляющего большинства электроподогревателей — от бытовой сети 220 В. Мощность — от совсем уж «дохлых» 500-ваттных, до вполне эффективных 3кВт. Устройства могут комплектоваться таймером, дистанционным запуском, системой подзарядки аккумулятора и прочими опциями.
Монтаж электрической «печки» для движка, как правило, прост и по силам рукастому автовладельцу. Средняя стоимость электрического подогревателя варьируется в диапазоне от 1000 до 5000 рублей, — в зависимости от мощности бренда, страны-производителя и функционала. Установка — от 3000 рублей.
Преимущества электрических предпусковых подогревателей в относительной дешевизне и простоте установки. К минусам относится зависимость от бытовой электросети и достаточно долгое время прогрева (в тескучий мороз — до нескольких часов работы) по сравнению с тем, как это делают подогреватели другого типа — автономные.
Автономный подогреватель, также как и электрический, встраивается в систему охлаждения двигателя. Тепло в нем вырабатывается в процессе сгорания в специальной камере дизтоплива или бензина. Как и электрические конкуренты, автономные подогреватели могут комплектоваться таймерами, дистанционным запуском, системой подогрева воздуха в салоне и прочими полезными опциями.
Главное преимущество «автономника» — полная независимость от окружающей инфраструктуры. Им можно прогревать авто и в гараже, и в глухом лесу. Среди минусов — дороговизна самого устройства и его установки.
Так, приобретение автономного подогревателя для легковых машин и LCV обойдется в сумму от 25 000 рублей за отечественную модель, и до 30 000—40 000 рублей за импортный аппарат. Для грузовиков разброс цен на автономные устройства составляет 25 000—70 000 рублей. Расценки на монтаж начинаются от 12 000 рублей и могут оказаться значительно выше — все зависит от сложности работ.
Несколько особняком стоят специфические устройства — подогреватели дизельного топлива. Оно, как известно, при низких температурах способно изрядно густеть. И порой без дополнительного разогрева такого горючего машина может не только не завестись, но и заглохнуть на ходу.
Поэтому для дизелей, эксплуатируемых в холодных условиях, придумали системы подогрева топливного фильтра, магистрали и топливозаборника в баке.Они питаются от бортовой электросети автомобиля. Стоимость таких устройств укладывается в интервал 3000—8000 рублей. Монтаж обходится в 3000—4000 рублей.
Еще один класс автономных подогревателей — отопители салона. Чаще всего их применяют в коммерческом транспорте. Принцип работы — разогрев с помощью специальной горелки воздуха, подаваемого по системе вентиляции в кабину транспортного средства.
Цены на такие устройства имеют просто огромный разброс. От 13 000 рублей за отечественную модель до более чем 150 000 рублей — за импортную. Стоимость зависит не только от бренда, но и от мощности и опций. Монтажа подобного «фена» обойдется в 8000 рублей и выше.
В заключение скажем, что на современном российском рынке автомобильных подогревателей присутствует достаточно много иностранных и отечественных брендов, предлагающих устройства на любой вкус и кошелек. Среди них — Eberspacher, Webasto, «Бинар», Lunfei, «Северс», «Номакон», «Платан», «Теплостар», DEFA, Calix, АТК, ЭПТФ, «Спутник» и ряд других.