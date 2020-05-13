Volkswagen продлевает гарантийные сроки на автомобили в России

Срок заводской гарантии на автомобили Volkswagen, заканчивающийся с 1 марта по 31 мая 2020 года, немецкая марка продлевает на три месяца.

Стоит напомнить, что на модели Volkswagen Polo и Tiguan предусмотрена гарантия на три года или до 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит быстрее. На кроссоверы Touareg и Teramont действует расширенная гарантия на четыре года или до 120 000 км пробега.

Кроме того, автостроитель ручается за лакокрасочное покрытие любого своего авто на три года, а также на 12 лет — за отсутствие сквозной коррозии кузовных деталей.

Между тем компания Volkswagen запустила услугу бесконтактного сервиса. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», владельцы получили возможность отпралять авто на обслуживание без личного визита в техцентр.

Все вопросы решаются удаленно: по телефону, электронной почте или через мобильное приложение. Транспортировка машины до дилера для провыедения ТО или ремонта осуществляется бесплатно. Как, собственно, и обратно к клиенту.