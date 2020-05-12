10 самых крепких и надежных пятилетних кроссоверов

Британские специалисты Whatcar обнародовали результаты ежегодного исследования, выявляющего самые надежные кроссоверы. Несмотря на заокеанское происхождение хит-парада, все автомобили из первой десятки можно найти и на российском вторичном рынке. Так что рейтинг актуален и для наших соотечественников.
Первое место досталось — то ли компактному кроссоверу, то ли вместительному универсалу — KIA Soul второго поколения, стоявшему на конвейере с 2014 по 2019 годы. Ни один из опрошенных владельцев не пожаловался на проблемы с автомобилем, получившим статус надежного на 100%.
Вторую строчку занял Toyota RAV4 четвертой генерации, чья сборка была налажена с 2013 по 2019 годы, что только подтвердило репутацию японского бренда. Всего лишь 3% этих авто потребовался ремонт, причем не касающийся двигателя. Он был выполнен втечение недели и по гарантии. Паркетник оказался надежным на 99,5%.
Тройку лидеров замыкает второй MINI Countryman, производимый с 2017 года по настоящее время. Авто надежно на 99,1%. Проблемы обнаружились только у 5% кроссоверов. Их решение занимало не более семи дней, и покрывалось по гарантии.
Четвертым следует Honda CR-V с бензиновым мотором четвертого поколения 2012—2018 годов выпуска (98,7%). 11% «японцев» пришлось ремонтировать: в основном поломки находили в тормозной системе, коробке переключения передач или сцеплении.
Далее следует четвертый дорестайлинговый KIA Sportage (98,6%). Шестым пунктом идет Volvo XC40 (98,4%); седьмым — бензиновый Audi Q3 первого поколения (98%); восьмым — Peugeot 3008 второй итерации, работающий на дизельном топливе (97,8%).
На девятое место встал Mazda CX-5 последнего поколения, вооруженный бензиновым движком (97,8%). А десятку закрывает Volvo XC60 второй по счету генерации (97,7%).
Кстати, специалисты немецкой экспертной организации TÜV (Technische Überwachungs-Verein) составили собственные рейтинги надежности. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», «бэушки» были разделены на возрастные категории: «трехлетки», «пятилетки», авто возрастом до семи лет, а также «старички», прожившие 11 лет. Подробнее можно почесть — здесь.