10 самых крепких и надежных пятилетних кроссоверов

Британские специалисты Whatcar обнародовали результаты ежегодного исследования, выявляющего самые надежные кроссоверы. Несмотря на заокеанское происхождение хит-парада, все автомобили из первой десятки можно найти и на российском вторичном рынке. Так что рейтинг актуален и для наших соотечественников.

Первое место досталось — то ли компактному кроссоверу, то ли вместительному универсалу — KIA Soul второго поколения, стоявшему на конвейере с 2014 по 2019 годы. Ни один из опрошенных владельцев не пожаловался на проблемы с автомобилем, получившим статус надежного на 100%.