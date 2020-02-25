Раскрыты комплектации Volkswagen Polo для России

Новый Volkswagen Polo, ожидаемый в нашей стране весной, станет первой моделью с новым логотипом, предложенной на российском рынке. Напомним, перелицованный шильд представили в сентябре на моторшоу во Франкфурте.
Бюджетный Polo свежей генерации в базовой версии оснастят светодиодной оптикой и передними «противотуманками», интегрированными в основные блоки фар, а также информационно-развлекательным комплексом с 6,5-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и возможностью подключения смартфона по протоколу Bluetooth с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto.
Из систем активной безопасности авто по умолчанию получит динамическую систему стабилизации. Найдутся и крепления Isofix для детских кресел, и фронтальные подушки безопасности для переднего ряда. За доплату можно укомплектовать модель боковыми шторками и боковыми эйрбегами. А за датчики давления в шинах отдельно платить не придется.
«Поло» в топовой комплектации получит больше хромированных элементов в экстерьере и 15-дюймовые лекосплавные диски. Центральное место в салоне такого авто занимает 8,25-дюймовый экран «мультимедийки». Для последней будет шесть динамиков.
Кроме того, в максимальное оснащение войдет виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма, датчики дождя и света, парктроники спереди и сзади, а также камера заднего вида и климат-контроль.
Напомним, VW Polo больше не будет седаном: «бюджетник» в грядущей итерации переродится в кузове лифтбэк. Внешне новинка станет похожа на обновленный Passat. А вот моторы останутся прежними: 1,6-литровый мощностью 90 и 110 л. с. и 125-сильный объемом 1,4 л. Младший движок, к слову, собирают на калужском заводе.