Раскрыты комплектации Volkswagen Polo для России

Новый Volkswagen Polo, ожидаемый в нашей стране весной, станет первой моделью с новым логотипом, предложенной на российском рынке. Напомним, перелицованный шильд представили в сентябре на моторшоу во Франкфурте.

Бюджетный Polo свежей генерации в базовой версии оснастят светодиодной оптикой и передними «противотуманками», интегрированными в основные блоки фар, а также информационно-развлекательным комплексом с 6,5-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и возможностью подключения смартфона по протоколу Bluetooth с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto.

Из систем активной безопасности авто по умолчанию получит динамическую систему стабилизации. Найдутся и крепления Isofix для детских кресел, и фронтальные подушки безопасности для переднего ряда. За доплату можно укомплектовать модель боковыми шторками и боковыми эйрбегами. А за датчики давления в шинах отдельно платить не придется.