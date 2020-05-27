Немцы представили обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz E-класса

Автомобили семейства Mercedes-Benz E-класса текущего поколения вышли на рынок в 2016 году. В марте штутгартцы презентовали рестайлинговые «ешки» в кузовах седан и универсал. Теперь пришла очередь «двухдверок» — купе и кабриолета.
Новинки выполнены в том же стиле, что и прочие обновившиеся представители Mercedes-Benz E-класса. Авто обзавелись более массивной решеткой радиатора, а также модернизированными бамперами и оптикой. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс MBUX последнего поколения.
Все моторы — и бензиновые, и дизельные — с диапазоном мощностей от 194 до 367 л. с. получили надстройку в виде 48-вольтового стартер-генратора, не только помогающего экономить топливо, но и добавляющего мощности агрегатам при разгоне.
К европейским, в том числе и российским, дилерам посвежевшие купе и кабриолеты Mercedes-Benz E-класса прикатят осенью 2020 года. Сегодня нашим соотечественникам предложены дореформенные авто: прайс на купе стартует от 3 790 000 рублей, машина с открытым верхом оценивается в 5 100 000.