Немцы представили обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz E-класса

Автомобили семейства Mercedes-Benz E-класса текущего поколения вышли на рынок в 2016 году. В марте штутгартцы презентовали рестайлинговые «ешки» в кузовах седан и универсал. Теперь пришла очередь «двухдверок» — купе и кабриолета.

Новинки выполнены в том же стиле, что и прочие обновившиеся представители Mercedes-Benz E-класса. Авто обзавелись более массивной решеткой радиатора, а также модернизированными бамперами и оптикой. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс MBUX последнего поколения.