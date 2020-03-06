Renault Duster второго поколения доехал до Бразилии. А когда появится у нас?

Внешне популярный кроссовер легко узнать по иным бамперам, а вот в салоне новаций куда больше. Duster получил новый руль и современный мультимедийный комплекс EasyLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Так же дизайнеры поменяли форму дефлекторов вентиляции.

Инженеры доработали подвеску, поставив иные, нежели у европейской версии, амортизаторы и пружины. В результате дорожный просвет автомобиля увеличился до 237 мм.

Гамма силовых агрегатов так же сильно отличается от европейской. Базовым двигателем стал бензиновый мотор объемом 1,6 литра с отдачей 118 л. с. Кроме него для заказа доступен 120-сильным мотор на биоэтаноле. Ну а позже может появится версия с надувным 1,3-литровым двигателем, который знаком нам по Renault Arkana. В пару к силовым агрегатам приставлены 5-ступенчатая «механика» и вариатор. Собирать новинку будут на заводе в Бразилии. И можно предположить, что «второй» Duster появится и в России, Но только после того, как получит тот самый турбированный мотор.

Сейчас, напомним «Дастер» в максимальной комплектации можно купить у нас чуть больше, чем за 1 млн. рублей.