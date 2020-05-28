Британцы выпустят Land Rover Defender с бензиновым мотором V8

На немецком автобане автошпионы засняли необычный Land Rover Defender с четырьмя патрубками выхлопной системы, что отлично видно на фото, опубликованных изданием Carscoops.
Эксперты предполагают, что британцы готовят к выпуску «вездеход» с бензиновой «восьмеркой». Эти разнесенные по краям кузова выпускные трубы и выдали «секрет» тестируемого автомобиля: такую конфигурацию разработчики бренда используют именно при оснащении V8.
Вероятно, авто наследует наддувный пятилитровый мотор мощностью 575 л. с. от Range Rover Sport SVR. По предварительным данным, движок для «Дефендера» приглушат до 500 «лошадей». В пару к нему определят все тот же восьмиступенчатый «автомат».
Получив в распоряжение такой агрегат, британский «проходимец» вполне сможет составить здоровую конкуренцию Mercedes-AMG G63. Предполагается, что «горячий» Land Rover Defender выйдет на рынок в конце 2021-го или в начале 2022-го года.
Между тем, российские поклонники бренда с нетерпением ждут обычный «Деф» нового поколения: автомобиль прикатит в наши края осенью 2020 года. На первых порах, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», внедорожник предложит — на выбор — две дизельных «четверки» с отдачей в 200 и 240 л. с., а также 400-сильную бензиновую «шестерку», работающую вкупе со стартер-генератором. А в 2021 году до нас доберется авто с полноценной гибридной силовой установкой на 400 сил.