Британцы выпустят Land Rover Defender с бензиновым мотором V8

На немецком автобане автошпионы засняли необычный Land Rover Defender с четырьмя патрубками выхлопной системы, что отлично видно на фото, опубликованных изданием Carscoops.

Эксперты предполагают, что британцы готовят к выпуску «вездеход» с бензиновой «восьмеркой». Эти разнесенные по краям кузова выпускные трубы и выдали «секрет» тестируемого автомобиля: такую конфигурацию разработчики бренда используют именно при оснащении V8.

Вероятно, авто наследует наддувный пятилитровый мотор мощностью 575 л. с. от Range Rover Sport SVR. По предварительным данным, движок для «Дефендера» приглушат до 500 «лошадей». В пару к нему определят все тот же восьмиступенчатый «автомат».