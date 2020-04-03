В Россию приехал первый Land Rover Defender нового поколения

Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию, когда в нашей стране объявлен режим самоизоляции, а дилеры закрыли все шоу-румы и сервисы, британский премиальный бренд привез в Россию первый экземпляр Land Rover Defender. Автомобиль не пойдет в продажу сразу, тем более, что и продавать, повторимся. сейчас негде.
Британский «вездеход» приехал в наши края, чтобы пройти финальные ресурсные и дорожные испытания, а также сертификацию перед тем, как выйти на рынок. Старт продаж нового «Дефендера» в России намечен на осень 2020 года.
Конечно, до этого Defender неоднократно тестировали: авто проехало миллионы километров в разных уголках планеты. Он забирался на высоту 3000 м над уровнем моря, работал в 40-градусные морозы и 50-градусную жару, исколесил множество трасс в экстремальных внедорожных условиях.
Напомним, новый «Дэф» построили на платформе D7x. Модель лишилась рамной конструкции и получила несущий кузов из алюминиевого сплава. Авто с дорожным просветом в 291 мм, способное преодолевать броды глубиной до 900 мм, оснастили постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой.
В российской моторной линейке Land Rover Defender будет три движка: две дизельных «четверки» с двойным наддувом мощностью 200 л. с. и 240 л. с. с максимальным крутящим моментов в 430 Нм, а также производительная 400-сильная бензиновая «шестерка», дополненная технологией «мягкого» гибрида.
«Проходимец» с полноценной гибридной силовой установкой, выдающей все те же 400 сил, поступит в продажу в 2021 году. В арсенале модели имеется еще и бензиновый турбомотор с отдачей в 300 «лошадей», но нашим соотечественникам он будет недоступен. Все моторы трудятся вместе с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.