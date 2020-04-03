В Россию приехал первый Land Rover Defender нового поколения

Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию, когда в нашей стране объявлен режим самоизоляции, а дилеры закрыли все шоу-румы и сервисы, британский премиальный бренд привез в Россию первый экземпляр Land Rover Defender. Автомобиль не пойдет в продажу сразу, тем более, что и продавать, повторимся. сейчас негде.

Британский «вездеход» приехал в наши края, чтобы пройти финальные ресурсные и дорожные испытания, а также сертификацию перед тем, как выйти на рынок. Старт продаж нового «Дефендера» в России намечен на осень 2020 года.

Конечно, до этого Defender неоднократно тестировали: авто проехало миллионы километров в разных уголках планеты. Он забирался на высоту 3000 м над уровнем моря, работал в 40-градусные морозы и 50-градусную жару, исколесил множество трасс в экстремальных внедорожных условиях.